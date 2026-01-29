Kocasının eve kilitlediği kadın kendini camdan aşağı attı! Komşuları olayı anbean kameraya çekti

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kocası tarafından darp edilerek eve kilitlenen genç kadın, bir süre sonra cama çıktı. Kadının aşağı atlayacağını fark eden vatandaşlar ikna edip vazgeçirmeye çalıştı. Ancak genç kadın kimseyi dinlemedi ve mahallelinin battaniye açmasını beklemeden kendini camdan attı. Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı