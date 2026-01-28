Kolay paradan intihara uzanan yol! Prof. Dr. Kültegin Ögel'den kumar bağımlılığı hakkında korkutan uyarı!

Son dönemde sanal kumar nedeniyle hayatından vazgeçen insanların sayısı çoğalıyor. Kişiler bir çıkış kapısı olarak başladığı ve kolayca para kazanma yanılgısıyla devam ettiği bu illet yüzünden işinden, evinden, sevdiklerinden ve hatta canından oluyor. Peki bu durumun altında yatan sebep ne? Psikiyatrist Prof. Dr. Kültegin Ögel, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak, bağımlılık belirtilerini ve kurtulma yollarını sıraladı.

Sanal kumar en çok hangi yaşlarda kişinin hayatına giriyor? Bu arayışın altında yatan sebep ne?

Her yaşta kumar oynanabiliyor. Özellikle illegal kumar çok küçük yaşlarda görebiliyoruz. Gençler en çok kısa yoldan para kazanmak, çalışmadan zengin olmak motivasyonuyla oynuyorlar. Öte yandan bir eğlence aracı olarak görülüyor. Örneğin futbol oynamak yerin bahis oynamak daha kolay yapılabilen bir aktivite. Yetişkinlerde de hızlıca para kazanma isteği var. Normal yollardan kazanmanın mümkün olmadığına inanıyorlar. Umutsuzluk önemli bir faktör.

Bir insanı hayatta tutan şey nedir? Ve borç, bu bağı hangi noktada koparıyor?

İnsanı hayatta değerleri ayakta tutar. Kumar tüm bu değerleri yıkar. Yalan, hırsızlık normal hale gelir. Çocuğunun okul taksitini kumara yatıran çok hastam var. Bunun en önemli nedeni, kumar oynamaya bağlı olarak beyindeki dopamin sisteminin bozulması. Kumar öncelik haline geliyor ve beyin diğer ihtiyaçları bir kenara atmaya başlıyor.

Son dönemde ‘borç yüzünden intihar’ haberleri artıyor; bu intiharların altında yatan ana duygu sizce ne?

İnsanlar kumarda kaybettiğini kazanmak için borç almaya başlıyorlar. Bu durum zaten bağımlılığının başladığı nokta oluyor. Bağımlı beyin kumarda kazanamaz. Kazansa bile yine kaybeder. Borç yükü arttıkça, kaybettiklerinin acısı artıyor. Aileye ve çevreye karşı utanç duyguları yükseliyor. Bunun sonucu intihar geliyor.

İnsanlar borçlarını anlatamıyor ama hayatına son vereceğini sosyal medyadan paylaşabiliyor. Bunun sebebi nedir?

Borcu anlatmak bir utanç durumu. Bunu yüz yüze yapmak daha zor. İntihar duyurusu aslında bir özür. Bir bedel ödediğini ifade etmek ve af dilemek. Yüz yüze olmadığı için de birey için daha kolay.

Bu noktaya gelmeden önce mutlaka yapılan ama çoğu zaman gözden kaçan psikolojik işaretler neler?

Her şeyden uzaklaşma. İnsanlardan kaçma. Telefonla aşırı ilgilenmeye başlama. Duygu ifadesinin azalması veya kaybolması.

Aileler ya da yakınlar bu durumdaki kişiler için ne yapmalı?

Kesinlikle destek almalı. Çünkü kumar bağımlılığı bir hastalık. Bildiğimiz yöntemlerle çözülmesi mümkün değil. Hatta bu nedenden dolayı kumar bağımlılığı uzmanı olan kişilere ulaşmalılar. Ekonomik sınır koymak, finansal ve cep telefonu kısıtlamaları çok yararlı oluyor. İşe yaramayan şeyler ise; suçlamak, hakaret etmek, aşağılamak vb.

Şu an kendisini borçları yüzünden umutsuz hisseden biri bu haberi okuyorsa ona ne söylemek istersiniz?

Borçlar bir şekilde ödeniyor. Ama önemli olan tek borç yapmaman. Çünkü kumar oynayarak hiçbir zaman borçlarını ödeyemeyeceksin. Bu bir hastalık. Küçümseme ve destek al.