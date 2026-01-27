Menü Kapat
10°
Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

Altın fiyatları tarihi rekorlara imza atarken Bitcoin neden çakılıyor? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a 2026 yılı için dudak uçuklatan gram altın tahminini açıkladı ve yatırımcıyı uyardı. İşte 2026'da servet kazandıracak o sepet stratejisi..

Dünyadaki jeopolitik gerilimler ve siyasi gündemin etkisiyle uçuşa geçen değerli metaller dur durak dinlemiyor. Gram altın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Gümüş, bakır, platin ve paladyum gibi teknoloji ve sanayide kullanılan değerli metaller bile gündeme girdi. Peki 2026 yılında kazanmanın formülü ne? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş' yaptığı açıklamada yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulunarak, altın almak için uygun zamanı, kazandıran sepetin formülünü ve 2026 yılında parlayacak olan yatırım araçlarını anlattı. İşte detaylar...

Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

Altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde, Bitcoin ise düşüşe devam ediyor. Bu fiyatlamaların sebebi ne?

Tuna Kaya: Piyasalarda şu an tam anlamıyla bir "Güvenli Limana Kaçış" fiyatlaması yaşanıyor. Yani yatırımcılar riskten uzaklaşıp daha korunaklı varlıklara yöneliyor. Altın ve Bitcoin arasındaki bu sert ayrışmanın temelinde de bu davranış değişikliği yatıyor.

Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

Altının bu kadar güçlü yükselmesinin arkasındaki ana faktörler neler?

Tuna Kaya: Altının yükselişi birkaç ana başlık altında toplanabilir:

Jeopolitik Riskler:
Trump’ın yeniden gündeme gelen tarife açıklamaları, Orta Doğu’daki belirsizlikler ve Rusya–Ukrayna savaşının devam etmesi yatırımcıyı fiziksel ve güvenli bir varlık olan altına yönlendiriyor.

Merkez Bankası Alımları:
Özellikle Çin başta olmak üzere dünya genelinde birçok merkez bankası, rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar yerine altın alımlarını sürdürüyor. Bu durum altın fiyatlarında güçlü bir taban oluşmasını sağlıyor.

Faiz İndirim Döngüsü:
Fed ve diğer büyük merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmiş olması ve bu beklentinin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getiriyor.

Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

Aynı dönemde Bitcoin neden baskı altında kalıyor?

Tuna Kaya: Bitcoin tarafında yaşanan geri çekilmenin temelinde risk algısı ve likidite bulunuyor.

Likidite Hassasiyeti:
Bitcoin, küresel likiditeye yani piyasadaki “bol para”ya en duyarlı varlıklardan biridir. Risk algısı arttığında yatırımcılar ilk olarak kripto gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklardan çıkar, nakde veya altına yönelir.

Kar Satışları ve Psikolojik Direnç:
Bitcoin’in 100.000 dolar bandındaki güçlü psikolojik dirençleri aşamaması, özellikle kurumsal yatırımcıların “beklentiyi sat” stratejisine geçmesine neden oldu. 2026’ya kâr realizasyonlarıyla girilmiş olması bu düşüşü hızlandırdı.

Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

GRAM ALTIN BU RAKAMI GÖRECEK!

Altın fiyatları 2026 yılında tahmin edilenden çok hızlı yükseliyor. 2026 yılı boyunca en yüksek ne kadarı göreceğiz?
Tuna Kaya: Benim 2026 için beklentilerim şu şekilde:

Ons Altın: 5.750 dolar

Gram altın hesabını yaparken hem ons fiyatını hem de Dolar/TL kurunu dikkate almak gerekiyor. Bunu hesapladığımızda ise;

5.750 / 31,1 = 184,887

184,887 × 52 = 9.614,124 TL

Yani 2026’da gram altın tarafında 9 bin liranın üzerini görmek şaşırtıcı olmaz.

Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

2026'DA EN ÇOK KAZANDIRACAK ENSTRÜMAN

2026 yılı için en fazla getiri potansiyeli gördüğünüz yatırım araçları hangileri?

Tuna Kaya: Benim sıralamam şu şekilde:

1. Emtialar (Altın & Gümüş):
Jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, enflasyonist baskıların yeniden alevlenme ihtimali ve gümüşteki arz sıkıntısı ile birlikte; güneş panelleri ve teknoloji gibi alanlardan gelen endüstriyel talep, bu iki emtiayı öne çıkarıyor.

2. Borsa İstanbul Hisseleri:
Özellikle bankacılık, holding ve emlak / GYO hisseleri dikkat çekiyor. Enflasyondaki düşüş süreci faizleri aşağı çekmeye devam ettikçe, yabancı yatırımcının Türk varlıklarına ilgisinin artmasını bekliyorum.

Gram altın ne zaman 9.614 lira olacak? Tuna Kaya 2026'da zengin edecek yatırım araçlarını açıkladı!

Elinde birikimi olan yatırımcılar bu dönemde nasıl bir strateji izlemeli?

Tuna Kaya: Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte burada iki temel noktaya özellikle dikkat edilmesi gerekiyor:

1. FOMO’ya Kapılmayın (Fırsatı Kaçırma Korkusu):
Altın zaten tarihi zirvelerde. Bu seviyelerden tüm parayla alıma girmek yerine, olası düzeltmeleri ve kâr satışlarını bekleyerek kademeli alım yapmak çok daha sağlıklı olur.

2. Sepet Yapın:
Parayı tek bir enstrümana bağlamak 2026 gibi riskli bir yılda doğru bir yaklaşım değil. Örnek bir portföy dağılımı şu şekilde olabilir:

%40 Altın / Gümüş: Sigorta görevi görür.

%25 Nakit / Para Piyasası Fonu: Olası borsa veya kripto çöküşlerinde dipten alım yapmak için cephane sağlar.

%10 Yabancı Hisse: Teknoloji ve yapay zekâ hikâyesi bitmedi, sadece soluklanıyor.

%20 Yerli Hisse

%5 Kripto (Bitcoin): Düşüşler, uzun vadeli düşünenler için (2026 sonu ve sonrası) kademeli toplama fırsatı sunabilir; ancak acele edilmemeli.

