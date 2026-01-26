Küçük yatırımcı bu yüzden kaybediyor! Emre Alkin 2026'da kazanmanın 2 formülünü açıkladı

Enflasyon, yanlış reçeteler ve acelecilik yatırımcılara kaybettiriyor. Peki kazanmanın formülü belli mi? Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisini 2026 yılında bekleyen riskler hakkında Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a bilgi vererek yatırımcılar için de çok kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar..

Türkiye ekonomisini şu an hangi temel dinamikler şekillendiriyor?

Emre Alkin: Türkiye ekonomisini şu an enflasyon korkusu içerisinde harcamaya devam eden hane halkı, hizmet sektörü ve kamu ayakta tutuyor.

Enflasyonla mücadelede şu ana kadar izlenen politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Emre Alkin: Niyetin iyi ama reçetenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kamu harcamalarını görünür şekilde yavaşlatmadan, sadece özel kesimin talep ve yatırımlarını boğarak enflasyonla mücadele etmek doğru bir metot değil.

2026 YILINDA TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN RİSK

2026 yılı için Türkiye ekonomisi açısından en büyük risk sizce nedir?

Emre Alkin: Tabii ki bölgedeki çatışma riski en yüksek risktir.

Bununla beraber sağı solu belli olmayan Amerikan başkanının nerede bir bela çıkaracağına dair elimizde herhangi bir ipucu bulunmuyor. Kamuoyu desteği %20’nin altına düşmüş olan Amerikan başkanına uluslararası alanda destek vermenin de meşru bir iş olmadığına inanıyorum.

Dolayısıyla özellikle Türkiye ekonomisini de dünya ekonomisini de jeoekonomik çatışmalar, jeopolitik gerginlikler ve silahlı çatışma riski açısından bir stres testine tabi tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Bunun haricinde ekonomi yönetiminin döviz kurlarını kontrol etme ve tutma çabasının, ekonomik reçetenin ortaya çıkardığı yan etkileri daha da derinleştireceğini düşünüyorum.

Bu konuda sizin bir öneriniz var mı? Çözümle ilgili ne söylersiniz?

Emre Alkin: “Bu kadar sabrettik, şimdi vazgeçmeyelim” demenin boşa giden vakti geri getirmeyeceğini görebiliyorum. Biz buna batık maliyet yanılgısı deriz. Yapılan uygulamanın yan etkilerine rağmen biraz daha sabretmemizi söyleyenlerin batık maliyet yanılgısına düştüğünü görüyorum.

TASARRUF YAPABİLENLER İÇİN KRİTİK UYARI

Tasarruf yapabilen vatandaşlar için 2026 yılında hangi araçlar daha risksiz ve mantıklı?

Emre Alkin: Türkiye’de beş tane gelir katmanı var ve en üst gelir grubu haricindeki herkes zor durumda. İster genel müdür olsun ister işçi, herkes kendi gelir seviyesinde oldukça zor şartlar altında çalışıyor. Dolayısıyla gelirlerinden tasarruf etmeleri çok mümkün değil.

Ancak aileden kendilerine kalmış varlıkları değerlendirmeye çalışanlar olduğunu görüyorum. Değerini bulan malları ellerinden çıkarıp 2026 yılı içinde ciddi bir analiz ve istişareyle yeni yatırım alanlarına girmeleri mümkün.

Elinde hatırı sayılır para olanlar için durum farklı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden fahiş fiyata konut almak yerine Londra, Paris ve diğer Avrupa şehirlerinden konut almayı tercih ediyorlar. İstanbul’un merkezinde bir apartman dairesine ödeyeceğiniz parayla Paris’te iki daire alınabiliyor.

Altın, gümüş, gayrimenkul ve diğer yatırım araçları ancak ailesinden bir miktar varlık kalan kişilerin meşgaleleri haline geldi. Zar zor geçinen insanların tasarruf etme saikiyle davranması zorlaştı.

Ayrıca çok küçük paralarla yapılan sermaye piyasası ve MTA yatırımlarının da amatör yatırımcıların heyecanı ve tereddütleri sebebiyle amaca ulaşmadığını görüyorum.

ACELE EDEN KAYBEDER

Bireysel yatırımcıların en sık yaptığı hata sizce nedir?

Emre Alkin: Acelecilik.

Yüksek kaldıraçlı yatırım araçlarına paralarını bağlayıp tamamını kaybediyorlar. Ya da hedef alış ve hedef satış fiyatı belirlemedikleri için kârı cebe koyamayıp üstüne zarar ediyorlar.

Finansal okuryazarlığın özellikle yatırımcılık tarafında gelişmesi gerekiyor ama bu bir devrimle değil, ancak bir evrimle olur. Ayşe teyzelerin sürekli haklı çıktığı bir ortam oluşmamalı.

Küçük yatırımcıya tek bir çerçeve çizecek olsanız ne söylersiniz?

Emre Alkin: Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama iki tane usul var.

Birincisi: Malı satın alırken kazanırsınız.

İkincisi: Fiyat yükseldiğinde satacak kadar malınız, fiyat düştüğünde alacak kadar paranız her zaman bir kenarda duracak. Bitti.