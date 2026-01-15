Miras paylaşırken bu hatayı yapan kaybeder! Mert Yalçın uyardı: 3 aylık kritik süre bugün başlamış olabilir

Miras paylaşımı birçok aile ve şirket için sorun teşkil ediyor. Aile büyüğünün vefatı sonrası şirket hisselerinin devri, miras olarak borç bırakılması, paylaşılmayan gayrimenkullerin değer kaybı gibi pek çok kritik hukuki risk ortaya çıkıyor. Peki miras anlaşmazlıklarında çözüm nasıl bulunur? Uzman Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a miras hakkında tüm merak edilenleri anlattı ve hak sahiplerine kritik uyarılarda bulundu.

Aile büyüğü vefat ettiğinde şirketin kasasındaki para veya hisseler nasıl paylaşılır?

Mert Yalçın: Aile büyüğünün vefatı halinde, yasal ve atanmış mirasçılara şirket kasasındaki para doğrudan intikal etmez. Mirasçılara, şirketin türüne ve hukuki yapısına göre murisin şirketteki payları devrolur. Şirket kasasındaki paranın mirasçılara ulaşması ancak belirli hâllerde mümkündür.

Bu hâller; şirketin kâr dağıtımı yapması durumunda murisin payına düşen temettünün mirasçılara ödenmesi, şirketin tasfiye edilmesi hâlinde borçlar ödendikten sonra kalan tutarın pay oranına göre dağıtılması ve murisin hisselerinin satılması durumunda satış bedelinin mirasçılara ait olmasıdır.

Şirket türlerine göre hisse devri farklılık göstermektedir. Limited şirketlerde ortaklık payı devri ana sözleşme hükümlerine tabidir ve mirasçıların ortaklığa kabulü çoğu zaman diğer ortakların onayına bağlıdır. Anonim şirketlerde ise pay senetleri daha kolay devredilebilir niteliktedir; miras kalan hisseler noter işlemleriyle devredilir ve ticaret siciline bildirilir. Şahıs şirketlerinde ise şirket genellikle murisin şahsına bağlı olduğundan, vefat hâlinde şirketin devamı veya feshi mirasçıların tercihine göre şekillenir.

BORÇ KALAN MİRASTAN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Eğer vefat eden aile büyüğünün piyasaya veya bankalara borcu varsa, mirasçıların bu borçtan kurtulma yolu var mı?

Mert Yalçın: Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kişisel malvarlıklarıyla sınırsız şekilde sorumludur. Terekede borçları karşılayacak yeterli mal bulunmaması hâlinde alacaklılar, mirasçıların şahsi malvarlıklarına başvurabilmektedir. Bu durum mirasçılar açısından ciddi bir ekonomik risk doğurur.

Bu riske karşılık Türk Medeni Kanunu’nun 605/1. maddesi, yasal ve atanmış mirasçılara mirası reddetme hakkı tanımaktadır. Mirasçılar, ölüm tarihini öğrendikleri andan itibaren üç ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasın reddini talep edebilirler. Bu durumda mirasçılar hem miras hakkından hem de borçlardan kurtulurlar. Bu red türü miras hukukunda gerçek red olarak adlandırılır.

Murisin ölüm tarihinde ödemeden aczinin açıkça belli olması veya resmen tespit edilmiş olması hâlinde ise miras hükmen reddedilmiş sayılır. Bu durumda mirasçılar, zımni kabul hâllerine girmemiş olmak kaydıyla, murisin ödemeden aczinin tespitini her zaman talep edebilirler. Bu davalarda üç aylık süre uygulanmaz. Hükmen red davaları alacaklılara karşı açılır ve yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte alacaklıların yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca mirasın reddi yetkisini içeren özel vekâletnamenin sunulması zorunludur.

Miras kalan bir gayrimenkul veya dükkan paylaşılmazsa nasıl değer kaybeder?

Mert Yalçın: Mirasın paylaşımı aşamasında, terekeye dahil malların değerleri esas alınır. Taşınmazların değerlemesi de bu kapsamda değerlendirilir. Mirasçıların anlaşamaması hâlinde sulh hukuk mahkemesi paylaşımı yapar. Değerleme tarihi ile paylaşım tarihi arasında uzun süre geçmesi durumunda taşınmazın güncel değerinin yeniden tespit edilmesi gerekebilir. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde bu durum önem kazanır.

Paylaşılmamış miras mallarında mülkiyet elbirliği mülkiyeti şeklindedir. Bu durumda tek bir mirasçı satış yapamaz. Taşınmazın kullanımı, kiraya verilmesi veya bakımının kim tarafından yapılacağı konusunda anlaşmazlık çıkması hâlinde taşınmaz boş kalabilir, yıpranabilir ve bu durum rayiç bedelin düşmesine neden olur. Ayrıca emlak vergisi, aidat ve benzeri giderlerin ödenmemesi hâlinde borçlar birikir ve faiz yükü oluşur.

Bir mülk mahkeme kanalıyla satıldığında neden zararına satılır?

Mert Yalçın: Bir taşınmazın mahkeme kanalıyla satılması çoğu zaman serbest piyasa değerinin altında gerçekleşir. Bunun temel nedenleri arasında satışın zorunlu olması, alıcı kitlesinin sınırlı olması, banka kredisi kullanılamaması, teslim ve tahliye belirsizlikleri ile hukuki risk algısı yer alır. Alıcılar taşınmazı çoğu zaman fiilen göremediğinden, risk almamak adına düşük teklif verir.

Taşınmaz, bilirkişi tarafından belirlenen değerle satışa çıkarılır ve bu değer çoğu zaman gerçek piyasa değerinin altında kalır. Satış bedelinden icra harcı, vergiler ve diğer masraflar düşüldükten sonra mirasçılara kalan net tutar daha da azalır.

Mirasın kardeşlerden birine bırakılmasında geçmişe dönük bu mallar geri alınabilir mi?

Mert Yalçın: Miras bırakanın sağlığında yaptığı tasarruflar, saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal ediyorsa geriye dönük miras hakkı gündeme gelir. Bu durumda mirasçılar, saklı payı aşan tasarruflar için tenkis davası, sağlar arası ve ivazsız kazandırmalar için denkleştirme davası ve taşınmazdan yararlanamama hâlinde ecrimisil davası açabilirler.

Tenkis davaları, saklı pay ihlalinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde on yıl içinde açılır. Denkleştirme davaları on yıllık zamanaşımına tabidir. Ecrimisil davaları ise geriye dönük beş yıllık süre için talep edilebilir. Denkleştirme davaları yalnızca yasal mirasçılara karşı açılabilir.

Bir kişi tüm mal varlığını bir derneğe veya sadece bir çocuğuna bırakabilir mi?

Mert Yalçın: Anne ve baba, malvarlıkları üzerinde tasarruf özgürlüğüne sahiptir ve vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile diledikleri kişilere miras bırakabilirler. Ancak bu özgürlük saklı paylı mirasçıların hakları ile sınırlıdır. Saklı pay ihlali hâlinde mirasçılar tenkis davası açabilir. Ölüme bağlı tasarruflar şekil şartlarına uygun olduğu sürece geçerlidir; ancak muvazaa, baskı veya ehliyetsizlik hâllerinde iptal davasına konu olabilir.

Vakıf ve derneklere miras bırakılması da resmi vasiyetname yoluyla mümkündür. Ancak bu tasarruflar saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal ederse, iade veya iptal talepleri gündeme gelir.

Aile içi ekonomik barış nasıl sağlanır?

Mert Yalçın: Miras paylaşımında tüm malvarlığının ayrıntılı şekilde listelenmesi, borç ve alacakların açıkça yazılması, malların fiili kullanım durumlarının kayıt altına alınması büyük önem taşır. Miras bırakanın hayattayken saklı paylara dikkat ederek vasiyetname, miras sözleşmesi veya taksim yapması ölüm sonrası uyuşmazlıkları büyük ölçüde önler.

Paylaşımda eşitlikten ziyade adalet anlayışı benimsenmelidir. Gayrimenkul ve nakit dengesi kurulmalı, kullanım hakkı karşılığında bedel telafisi yapılmalı, borç üstlenen mirasçıların payı buna göre artırılmalıdır. Paylaşım mutlaka yazılı yapılmalı, protokolde taşınmazlar, bedeller, kullanım durumları ve feragatler açıkça belirtilmelidir.

Şirket hisselerinin tek mirasçıya devredilip bedelin diğer mirasçılara denkleştirme yoluyla ödenmesi, uygulamada en sağlıklı yöntemlerden biridir. Aile içi miras uyuşmazlıklarında avukat ve arabulucu gibi tarafsız üçüncü kişilere başvurulması da barışçıl çözüm açısından etkilidir. Dava yoluna başvurmak ise en son çare olmalı; zira bu süreç hem maddi kayba hem de aile bağlarının zayıflamasına yol açmaktadır.