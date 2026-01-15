Yeni rallide yüzde 260 getiri şoku! Filiz Eryılmaz altın ve gümüş yatırımcısını uyardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Özellikle değerli metallerde yeni bir rallinin geldiğini söyleyen Eryılmaz, tüm yatırımcıları uyardı.
ABD’den gelen enflasyon verilerinin piyasalar açısından belirleyici olduğunu ifade eden Eryılmaz, manşet enflasyonun beklentilere paralel şekilde yüzde 2,6 olarak açıklandığını, Fed’in daha yakından izlediği çekirdek enflasyonda ise düşüş görüldüğünü hatırlattı. Eryılmaz, bu verilerin önemine dikkat çekti.
Eryılmaz, "Çekirdek enflasyon uzun süredir gerilemeye direniyordu. Tarifelerin enflasyonu yukarı itmesi beklenirken, verilerin daha iyi gelmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı" dedi.
Eryılmaz, "Amerikan piyasaları açıkken bu beklenti tam olarak fiyatlanmadı. Ancak Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Fed’in iki değil, üç faiz indirimi yapabileceği konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
Bu beklentiler ve İran’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle değerli metallerde güçlü bir yükseliş yaşandığını belirten Eryılmaz, gümüşün rekor kırarak 91,5 dolara kadar yükseldiğini, altının da yukarı yönlü hareket ettiğini ancak gümüşteki artışın çok daha sert olduğunu söyledi.
“Gümüşte günlük yükselişler yüzde 4–5 seviyelerine ulaştı. Altın yükseldi ama gümüş adeta ayrıştı” diyen Eryılmaz, bunun temel nedenlerinden birinin altın–gümüş rasyosunun tarihi dip seviyelere gerilemesi olduğunu ifade etti.
Gümüşe olan güçlü talebin arkasında yapay zekâ, yenilenebilir enerji ve sanayi kullanımının bulunduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Arz tarafı sınırlı, Çin’in ihracat kısıtlamaları var, piyasada manipülatif etkiler söz konusu. Bunlara bir de ‘FOMO’, yani yükselişi kaçırma korkusu eklenince fiyatlar çok hızlı yukarı gitti" şeklinde konuştu.
Gümüşün altına kıyasla çok daha iyi performans göstermesi nedeniyle yatırımcı tercihlerinin bu yönde kaydığını söyleyen Eryılmaz, gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) son bir yılda yüzde 260’a varan getiriler sağladığını hatırlattı.
Altın sertifikası tarafında ise farklı bir tablo oluştuğunu belirten Eryılmaz, geçtiğimiz dönemde altın sertifikası ile gram altın arasındaki bağın koptuğunu söyledi.
"Normalde 100 sertifika 1 gram altına eşit olmalıydı. Ancak sertifikalar gram altının yüzde 80’in üzerinde primli işlem gördü"
diyen Eryılmaz, bunun nedenlerini makas olmaması, vergi avantajı, fiziki altına dönüşebilme imkânı ve borsadaki zayıf seyir olarak açıkladı.
Eryılmaz, "Ons ve gram altın yükselirken, sertifikanın taban taban gitmesi bu kopuşun net göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.
Uzun vadeli yatırımcılar için altın tarafında kademeli alımın önemine dikkat çeken Eryılmaz, "Fiyat geri çekildikçe parayı bölerek alım yapmak en sağlıklı strateji" dedi.
Kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için ise gümüşte büyük ölçüde trenin kaçtığını belirten Eryılmaz, "Yüksek risk alabilenler için çok kademeli ve sınırlı tutarlarda giriş yapılabilir ama bu herkes için uygun değil" uyarısında bulundu.
Fiziki gümüş piyasasında ciddi arz sıkıntısı yaşandığını belirten Eryılmaz, piyasada ürün bulmanın zorlaştığını, teslim sürelerinin uzadığını ve bunun sahte ürün riskini artırdığını söyledi.
"Bu nedenle fiziki gümüş yerine, uzun vadeli yatırımcılar için gümüş yatırım fonları veya fon sepetleri; kısa vadeli yatırımcılar için ise GMSTR gibi gümüş ETF’leri daha güvenli alternatifler" değerlendirmesinde bulundu.
Eryılmaz, Hem altın hem gümüşte uzun vadeli yön yukarı. Ancak özellikle gümüşte aşırı alım ve sert düzeltme riski göz ardı edilmemeli. Yatırımcılar mutlaka risk profiline uygun, kademeli ve temkinli hareket etmeli" diyerek sözlerini noktaladı.