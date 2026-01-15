Yeni rallide yüzde 260 getiri şoku! Filiz Eryılmaz altın ve gümüş yatırımcısını uyardı

GÜMÜŞ SERT YÜKSELDİ

Bu beklentiler ve İran’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle değerli metallerde güçlü bir yükseliş yaşandığını belirten Eryılmaz, gümüşün rekor kırarak 91,5 dolara kadar yükseldiğini, altının da yukarı yönlü hareket ettiğini ancak gümüşteki artışın çok daha sert olduğunu söyledi.

