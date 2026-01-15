Menü Kapat
Gram altın ne zaman 7 bin lira olacak? Cem Küçük ve Yaprak Yıldız'dan yatırımcılara çok çarpıcı uyarı

Altın fiyatları yükseliyor, gümüş piyasası manipülasyon etkisiyle sert dalgalanıyor. Piyasalar faiz indirimi beklentisinde... Peki bu fiyatlardan altın yatırımı yapılır mı? Gram altın ne zaman 7 bin lira seviyesine çıkacak? Cem Küçük ve TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız kritik açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatları tırmanışa devam ediyor. Gram altın bu hafta 6.400 TL’nin üzerini görürken, ons altın tarihinde ilk kez 4.600 doları geçti. Peki altın fiyatlarının seyri hangi yönde olacak? Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, gram altın fiyatının 7 bin lira olacağı tarihi açıkladı.

Yıldız, "Gram altına bir bakalım. Gram altında 7.000 için kritik bir tarih var. Altının yükselişi devam ediyor. Devam ediyor, edecek gibi de görünüyor. Neden bunu söylüyoruz? Jeopolitik riskler. Bir taraftan İran’daki gelişmeler, diğer taraftan Grönland meselesi. Orada hâlâ sıcaklığını koruyan bir başlık olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan çok fazla konuşulmuyor olsa da, son gelişmelerin gölgesinde kalsa da Rusya-Ukrayna savaşı hâlâ devam ediyor. Gazze’deki sıkıntılar da sürüyor, hatta can kayıpları devam ediyor.

Gram altın ne zaman 7 bin lira olacak? Cem Küçük ve Yaprak Yıldız'dan yatırımcılara çok çarpıcı uyarı

Bu riskler özellikle emtia piyasalarını yukarı yönlü taşıdı. Hele son İran gelişmesiyle birlikte gram altın cephesinde 6.374 lirayı görüyoruz. Ancak serbest piyasada bu rakamların daha yüksek olduğunu da söyleyelim. Birçok vatandaş “Altındaki yükseliş devam edecek mi?” sorusunu soruyor. Şunu söyleyelim: Jeopolitik riskler devam ettiği sürece altındaki yükseliş de devam edecektir.

Amerika tarafına baktığımızda Fed Başkanı Jerome Powell ile Trump’ın arasının açık olduğunu biliyoruz. Özellikle faiz toplantılarına yaklaşıldıkça tartışmalar daha da artıyor. Trump’ın zaman zaman hakarete varan söylemleri oluyor, hatta bir soruşturma başlatıldığını da biliyoruz. Bu gelişmeler de riskleri artırıyor ve fiyatları yukarı taşıyor.

Gram altın ne zaman 7 bin lira olacak? Cem Küçük ve Yaprak Yıldız'dan yatırımcılara çok çarpıcı uyarı

Gram altın için kritik seviyeler çok merak ediliyor. 6.400 liranın üzerine çıkar mı sorusu sıkça geliyor. Analistlere göre 6.419 lira seviyesi oldukça kritik. Bu seviyelerde tutunursa yukarı yönlü hareket ihtimali oldukça yüksek. Ancak krizler çözülür ve riskler azalırsa bir miktar satış da gelebilir. Bu durumda aşağıda hedef olarak 5.674 lira seviyesi telaffuz ediliyor.

Ancak riskler devam ederse gram altın 6.400’ün üzerine çıkar ve yakın vadede 6.500 – 6.600 lira seviyeleri görülebilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil; mevcut koşullar çerçevesinde yapılan yorumlar" dedi.

Gram altın ne zaman 7 bin lira olacak? Cem Küçük ve Yaprak Yıldız'dan yatırımcılara çok çarpıcı uyarı

“BU SEVİYELERDEN ALTIN ALINIR MI?”

Yıldız, "Eğer jeopolitik gelişmelerde olumlu bir hava oluşursa aşağı yönlü hareketler görülebilir. Ancak uzun vadeli yatırım düşünenler için, yani kısa vadeli al-sat yapmayacaklar için altın genel olarak her seviyeden alınabilir. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda altın, yıl sonunda genellikle kazandıran bir yatırım aracı olmuştur" diyerek yatırımcılara bilgi verdi.

Gram altın ne zaman 7 bin lira olacak? Cem Küçük ve Yaprak Yıldız'dan yatırımcılara çok çarpıcı uyarı

GRAM ALTIN NE ZAMAN 7.000 LİRAYI GÖRÜR?

Eğer bu hızla devam ederse ilk 6 ay içerisinde bu rakam görüleceğini ifade eden yıldız, "Ancak düşüş riskinin de her zaman masada olduğunu belirtelim. Altın üzerinden borçlanma konusu da soruluyor; uzmanlar bu hareketlilik nedeniyle pek önermiyor" dedi.

Gram altın ne zaman 7 bin lira olacak? Cem Küçük ve Yaprak Yıldız'dan yatırımcılara çok çarpıcı uyarı

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi olduğundan bahseden Yıldız, "Amerika’da açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri bu beklentiyi güçlendirdi. 22 Ocak’ta ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı var. Aynı tarihte Türkiye’de de Merkez Bankası toplantısı yapılacak. Amerika’da bu yıl içinde 25 baz puanlık iki faiz indirimi bekleniyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley’nin öngörüsü bu yönde" dedi.

Türkiye tarafında da Merkez Bankası’nın faiz kararına değinen Yıldız, "Profesör Doktor Sefer Şener’e göre önümüzdeki toplantıda 150 baz puanlık bir indirim ihtimali yüksek. Hatta ocak ayı enflasyonu %3,5 civarında gelirse 200 baz puanlık bir indirim bile mümkün olabilir" diyerek faiz indirimine ilişkin öngörüleri paylaştı.

