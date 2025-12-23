Sürekli intihar girişiminde bulunuyor! 7. kez yaşanan olayda yine ikna edildi

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde boynunda ip ve elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs polis tarafından ikna edildi. 7'nci kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenen şahsın 2020 yılında yine Manavgat'ta ipi boynuna bağlayarak çevreyolu köprüsüne çıktığı öğrenildi. Şahıs 5 yıl önce de aynı şekilde köprüye çıkmış ve jandarma karakolu ekibi tarafından 'en kısa sürede sana iş bulacağız' sözü verilerek intihardan vazgeçirilmişti.