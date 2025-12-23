Yalova'da 1,2 milyar TL'lik devre mülk vurgunu: Yöntemleri şoke etti

Yalova'nın Armutlu ilçesinde devre mülk ve termal otel adı altında dolandırıcılık yapıldığı yönündeki bilgi üzerine ekipler çalışma başlattı. H.B. isimli şüphelinin liderliğinde yürütülen faaliyetlerde, aynı taşınmazın binlerce kişiye yüksek bedellerle satıldığı ve mağdurlar arasında yabancı uyruklu yatırımcıların da yer aldığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Aralık 2025’te Armutlu, İstanbul ve Kars’ta tespit edilen altı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada, şüphelilerin aynı yeri devre mülk adı altında binlerce kişiye sattıkları, emekli ve yaşlı müşterileri telefon bankacılığı yoluyla kredi çektirerek parayı şirket hesaplarına aktardıkları, kullanılmayan devre mülkler için aidat ödemeye zorladıkları, ödeme yapmayanlar hakkında icra takibi başlattıkları ve paravan şirketler kurarak mağdurların hak arama süreçlerini engelledikleri tespit edildi.

1 MİLYAR 200 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin bu yöntemlerle toplamda 1 milyar 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Operasyonlarda ayrıca 8,2 gram esrar, bir hassas terazi, iki esrar öğütme aparatı, bir dizüstü bilgisayar, dokuz cep telefonu, dokuz SIM kart ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan H.B., Y.B., A.O., H.S., Ş.K., M.A., G.N., T.T. ve B.Y. adlı şüpheliler, yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.