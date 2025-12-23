Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara otoyolu 2026 zamlandı mı, ne kadar oldu?

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılında köprü ve otoyollarda uygulanacak olan zam oranı belli oldu. Önümüzdeki 2026 senesinde geçerli olacak olan zam oranı %25.49 olarak belirlenirken yeni yılda fiyatlar artacak. Zamlı köprü ve otoyollar ücretlerinin yanında Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara otoyolu zammı olacak mı merak edildi.

AVRASYA TÜNELİ ZAM GELECEK Mİ, GELDİ Mİ 2026?

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre köprü ve otoyollara %25.49 oranda zam uygulanacak. 2026 yılında geçerli olacak olan fiyatlara %25.49 oranda zam yapılırken Avrasya Tüneli için geçerli olmayacağı öğrenildi. Avrasya Tüneli'nin Yap-işlet-devret modelinde olmasından dolayı uygulanan zam kapsam içerisinde olmazken önümüzdeki günlerde zam yapılabileceği söylendi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ZAMLANACAK MI, GELDİ Mİ?

23 Aralık günü Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyollara zam geleceği öğrenildi. 2026 yılında uygulanacak olan zam oranı %25.49 olurken Kuzey Marmara otoyolunun Yap-işlet-devret modeli olmasından dolayı zamdan etkilenmeyecek. Uraloğu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AVRASYA TÜNELİNE ZAM YAPILACAK MI?

Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacağını aktaran Bakan Uraloğlu, "Yeni yılda köprü ve otoyol ücreti yüzde 25.49 oranında artacak" ifadelerini kullandı. Kuzey Marmara otoyolu ve Avrasya Tüneli'nin Yap-işlet-devret modeli kapsamında olmasından dolayı zamdan etkilenmiyor. Uraloğlu, "Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

2025 yılında güncel olarak uygulanan ücretler şöyle:

Kuzey Marmara Kurnaköy-TEM Akyazı 405 TL

Kuzey Marmara Kınalı-Odayeri 175 TL

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Gündüz (05:00 – 23:59)

Otomobil: 225,00 TL

Minibüs: 337,50 TL

Motosiklet: 175,00 TL

Gece (00:00 – 04:59)

Otomobil: 112,50 TL

Minibüs: 168,75 TL

Motosiklet: 87,50 TL