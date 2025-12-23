Yapay zeka ile tuzağa çekildi! Elinde avucunda para kalmadı: Dolandırıcıların yöntemi şoke etti

Manisa'da yaşayan İbrahim Halil Çevik, sosyal medya üzerinden gördüğü yapay zekayla hazırlanmış bir içeriğe kandı. Videoda vadedilen sözde yatırıma para yatırmak isteyen Çevik, gördüğü linke tıklayınca dolandırıcıların hedefi haline geldi. Çevik girdiği sitede kendisinden istenen tüm bilgileri paylaştı. Sahte numaralar ve yapay zekayla hazırlanmış profil resimleri bulunan kimliği belirsiz WhatsApp profili ile Çevik'le iletişimde kalan dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik'e sözde gümüş aldırarak 98 bin TL'sini dolandırdı.

BİR DE KREDİ ÇEKTİRMEK İSTEDİLER

Dolandırıcılar ağına düşürdükleri Çevik'in peşini bırakmadı. Hemen hemen her gün Çevik'le iletişimde kalan dolandırıcılar, parasını geri isteyen Çevik'ten parasını kurtarması için çeşitli özel bankalardan kredi çekerek kendilerine yatırmasını istedi. Dolandırıldığını anlayan Çevik soluğu jandarma karakolunda aldı. Burada ifade veren Çevik, dolandırıcıların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

410 BİN TL İSTEMİŞLER

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Halil Çevik, "Normalde sosyal medya kullanmayan birisiyim. Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret' adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor. Benden paramı almam için tekrar tekrar para yatırmamı istiyorlar. Özel bir bankadan bana hesap açarak buradan 410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermemi istiyorlar. Bankada ne kadar faiz geliyor bilmiyorum eksi hesabımdan ama 98 bin TL gönderdim. Bana daha büyük zararlara yol açacaklardı" dedi.

"ÇALIŞMADIĞIM HALDE BU VİCDANSIZLIĞI BANA YAPTILAR"

Jandarma karakoluna giderek şikayetçi olduğunu ve dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Çevik, "Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını kullanaraktan böyle dolandırıcılık yapıyorlar. Instagram'dan başlıyorlar. Bir kişi sürekli telefonla arıyor sizi. Rahatsız ediyorlar. Bir video da çekmişler zaten. Şu an çalışmıyorum ben. Herhangi bir gelirim de yok yani. Ben 18 ay önce bir kaza geçirdim. Ayağım kırıldı, kolum kırıldı, köprücük kemiğim kırıldı. Çalışmadığım halde bu vicdansızlığı bana yaptılar. Jandarmaya gittim ama henüz herhangi bir geri dönüş sağlamadılar bana" ifadelerini kullandı.