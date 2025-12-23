Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Türkiye'de kutupları aratmayan köy! Güneş 12.30'da doğuyor, hemen batıyor: Aylarca böyle sürüyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyünde güneş 12.30'da doğup 3 saat sonra batıyor. Köy kutupları aratmazken, güneşi yalnızca 3 saat gören vatandaşlar duruma alıştıklarını belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
10:23
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
10:26

'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyünde güneş geç doğuyor, erken batıyor. Köyde güneş öğlen 12.30'da kendini gösterirken yalnızca 3 saat sonra batıyor. Doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni kutupları aratmayan köyde yaşayan vatandaşlar ise duruma alıştıklarını belirtiyor.

Türkiye'de kutupları aratmayan köy! Güneş 12.30'da doğuyor, hemen batıyor: Aylarca böyle sürüyor

2 AY NEREDEYSE GÜNEŞ GÖRMÜYORLAR

Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.
Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de kutupları aratmayan köy! Güneş 12.30'da doğuyor, hemen batıyor: Aylarca böyle sürüyor

GÜNEŞ YALNIZCA 3 SAAT GÖRÜLÜYOR

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu an da güneş var. Birazdan saat 15.30'a doğru güneş batmış olacak. Köy halkı olarak biran önce aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de kutupları aratmayan köy! Güneş 12.30'da doğuyor, hemen batıyor: Aylarca böyle sürüyor
