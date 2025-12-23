Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisini tehdit anlar ortaya çıktı

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin daha ifadesine başvurulacak. Bu kapsamda, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ve kızı Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger ifade verecek. Bu gelişmeler yaşanırken, annesini öldürme şüphesiyle tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.12.2025
10:09
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
10:33

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter suçundan tutuklandı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İKİ İSİM DAHA İFADE VERECEK

Aylardır arabesk müziğinin seviilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, eski patronu Ferdi Aydın ve kızı Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger'in ifade vereceği öğrenildi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisini tehdit anlar ortaya çıktı

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN SEVGİLİSİ KERVAN'I SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisini tehdit anlar ortaya çıktı

A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'a küfürler savurduğu da görüldü.

TUĞYAM ÜLKEM GÜLTER SEVGİLİSİNE ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Güllü dosyasında gündem her gün başka bir iddiayla sarsılırken, bu kez ortaya atılan yeni detay sosyal medyayı salladı. Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte attığı öne sürülen mesajları ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeler kan dondurdu.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisini tehdit anlar ortaya çıktı
ETİKETLER
#kasten öldürme
#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Kervan
#Güçlü Şiddet
#Salsa
#Siyah Şarkılar
#Magazin
