Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisini tehdit anlar ortaya çıktı

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçundan tutuklandı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
Aylardır arabesk müziğinin seviilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, eski patronu Ferdi Aydın ve kızı Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger'in ifade vereceği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'a küfürler savurduğu da görüldü.
Güllü dosyasında gündem her gün başka bir iddiayla sarsılırken, bu kez ortaya atılan yeni detay sosyal medyayı salladı. Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte attığı öne sürülen mesajları ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeler kan dondurdu.