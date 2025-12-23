Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor! Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisini tehdit anlar ortaya çıktı

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçundan tutuklandı. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İKİ İSİM DAHA İFADE VERECEK

Aylardır arabesk müziğinin seviilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, eski patronu Ferdi Aydın ve kızı Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger'in ifade vereceği öğrenildi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN SEVGİLİSİ KERVAN'I SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan'a küfürler savurduğu da görüldü.

TUĞYAM ÜLKEM GÜLTER SEVGİLİSİNE ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Güllü dosyasında gündem her gün başka bir iddiayla sarsılırken, bu kez ortaya atılan yeni detay sosyal medyayı salladı. Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte attığı öne sürülen mesajları ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeler kan dondurdu.