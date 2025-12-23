Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak Cem Yılmaz'ın yeni filminin kadrosunda

Geçtiğimiz mayıs ayında yeni filmin adının “GORA 4 GORA” olacağını açıklayan Yılmaz, yıllardır beklenen projenin ilk sinyalini de sosyal medya üzerinden, “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem” ifadeleriyle vermişti. Cem Yılmaz son olarak ise merakla beklenen devam filmine kattığı oyuncuyu paylaştı.

G.O.R.A FİLMİNİN DEVAMI GELİYOR

Senaryonun bitmiş halini elinde tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, G.O.R.A devam filmi “G4G” filmin hazırlık sürecinin tamamlandığını gösterdi. Bu paylaşım, G.O.R.A hayranlarının heyecanını zirveye taşıdı.

G.O.R.A. FİLMİNİN DEVAMI G4G'YE BURAK ŞAHİN KATILDI

Cem Yılmaz, G4G filminin oyuncu kadrosunu oluşturmaya başlarken, son paylaşımında, "Hayırlı olsun sevgili kardeşim @b.safak GORA Askeri İthalat Birimi tarafından ! KA-Çı-Rıl-Dıııııın" notunu düştü.