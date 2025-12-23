Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çinli batarya devinden tarihi "robot" hamlesi! Dünyada bir ilk

CATL, Zhongzhou tesislerinde yüksek riskli batarya test ve montaj süreçleri için "Moz" adlı insansı robotları kullanmaya başladığını açıkladı. Yüzde 99 başarı oranıyla çalışan Moz, yüksek voltaj riskini ortadan kaldırırken iş yükü kapasitesini insan işçilere kıyasla üç katına çıkardı.

23.12.2025
saat ikonu 17:39
23.12.2025
saat ikonu 17:39

Elektrikli araç dünyasının en kritik oyuncularından biri olan CATL, insansı robotları batarya üretim hatlarına entegre ettiğini duyurdu. Şirketin 17 Aralık tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre, CATL'in Zhongzhou tesislerinde göreve başlayan robotlar, yeni enerji batarya paketi üretiminde dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

YÜKSEK VOLTAJ RİSKİNE KARŞI YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

"Moz" adı verilen , özellikle yüksek voltajlı batarya konektörlerini hassas bir şekilde bağlamak gibi karmaşık ve riskli operasyonları başarıyla gerçekleştiriyor. CATL tarafından paylaşılan bilgilere göre Moz, sevkiyat öncesi batarya paketleri için kritik önem taşıyan Hat Sonu (EOL) ve Doğru Akım Direnci (DCR) test süreçlerinde aktif rol oynuyor.

Çinli batarya devinden tarihi "robot" hamlesi! Dünyada bir ilk

Daha önce insan işçilerin yüzlerce volt elektrik taşıyan test fişlerini batarya paketleri üzerindeki belirli noktalara manuel olarak bağlamasını gerektiren bu süreç, yüksek voltaj kıvılcımı riskini ve kalite tutarsızlıklarını beraberinde getiriyordu.

Çinli batarya devinden tarihi "robot" hamlesi! Dünyada bir ilk

YÜZDE 99 BAŞARI ORANIYLA ÇALIŞIYOR

Üretim hattındaki riskli durumu tamamen değiştiren Moz, uçtan uca görme-dil-aksiyon (VLA) modelleriyle donatılmış durumda. Sahip olduğu çevresel algılama yetenekleri sayesinde karmaşık görevlere kolaylıkla uyum sağlayan robot, üç temel alanda dikkat çekici bir performans sergiliyor:

Hassas adaptasyon: Gelen malzeme pozisyonundaki sapmaları ve bağlantı noktası değişikliklerini bağımsız olarak algılayan Moz, operasyonel duruşunu gerçek zamanlı olarak revize edebiliyor.

Esnek operasyon: Esnek kablo demetlerini takıp çıkarırken uyguladığı kuvveti dinamik olarak ayarlayan robot, bileşenlere zarar vermeden güvenilir bağlantılar kuruyor.

Verimlilik ve güvenilirlik: Gerçek üretim koşullarında yüzde 99'un üzerinde bağlantı başarı oranı yakaladı.

Çinli batarya devinden tarihi "robot" hamlesi! Dünyada bir ilk

"ÜRETİM HATTININ VAZGEÇİLMEZ BİR ÜYESİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CATL yetkilileri, Moz'un artık üretim hattının vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini vurguladı.

Robot, birincil görevlerinin ötesinde kablo demeti bağlantı durumunu otonom olarak algılıyor ve anormallikleri derhal raporlayarak hata oranlarını minimuma indiriyor. Hatta operasyonlar arasında proaktif olarak denetim moduna geçiş yapabiliyor.

Çinli batarya devinden tarihi "robot" hamlesi! Dünyada bir ilk

Birden fazla batarya modelinin sürekli üretimiyle karşı karşıya kalındığında dahi istikrarlı yapısını koruyan Moz, günlük iş yükünde üç kat artış sağlayarak endüstriyel üretimde kullanımının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

