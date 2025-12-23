ABD'den Çinli DJI dahil yabancı menşeli dronlara engel: İthalat yasağı resmen başladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yabancı üretim dronları ve kritik bileşenlerinin ülkeye ithalatını yasakladı. Yayımlanan açıklamada, çok sayıda ulusal güvenlik kurumunun, yabancı ülkelerde üretilen İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ve parçalarının Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için kabul edilemez bir risk oluşturduğu sonucuna vardığı belirtildi.

"GÖZETLEME VE VERİ SIZDIRMA RİSKİ TAŞIYOR"

FCC'nin açıklamasında dronların ve kritik bileşenlerinin mutlaka Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde üretilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca İHA'ların doğası gereği "çift kullanımlı" olduğunu, yani hem ticari platformlar hem de potansiyel askeri sensörler veya silahlar olarak işlev görebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, yabancı bir ülkede üretilen veri iletim cihazları, uçuş kontrolörleri, navigasyon sistemleri ve akıllı bataryalar gibi bileşenlerin, ABD toprakları üzerinde sürekli gözetleme, veri sızdırma ve yıkıcı operasyonlara olanak tanıyabileceği öne sürüldü. Hatta Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi kitlesel etkinliklerin de risk altında olduğu kaydedildi.

ESKİ CİHAZLAR YASAKTAN ETKİLENMEYECEK

Kararın ardından FCC Başkanı Brendan Carr, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda yasağın eski dronları kapsamadığını netleştirdi. Carr, kullanıcıların halihazırda satın aldıkları cihazları kullanmaya devam edebileceklerini ve satıcıların, FCC tarafından daha önce onaylanmış modelleri satmayı sürdürebileceğini belirtti.

Yeni kural yalnızca piyasaya sürülecek modelleri kapsıyor. Ayrıca Savaş Bakanlığı veya İç Güvenlik Bakanlığı'nın, belirli yeni modellerin veya bileşenlerin ABD'de satılmasına istisnai izinler verebileceği de paylaşılan bilgiler arasında.

DJI'DAN KARARA SERT TEPKİ: "KORUMACILIK YAPILIYOR"

FCC herhangi bir üretici ismi vermese de, yasaktan en çok etkilenecek markaların başında Çinli teknoloji devi DJI geliyor.

Engadget'a konuşan bir DJI sözcüsü, FCC'nin kararından duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. DJI'ın doğrudan hedef gösterilmediğini ancak hükümetin bu karara varırken hangi bilgileri kullandığına dair hiçbir veri paylaşılmadığını söyledi.

Ürünlerinin pazarın en güvenli cihazları arasında yer aldığını savunan şirket yetkilisi, veri güvenliğiyle ilgili endişelerin kanıta dayanmadığını, aksine açık pazar ilkelerine aykırı bir "korumacılık" refleksi olduğunu iddia etti.