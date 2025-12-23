Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ABD'den Çinli DJI dahil yabancı menşeli dronlara engel: İthalat yasağı resmen başladı

Federal İletişim Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yabancı üretim dronları ve parçalarını kara listeye aldı. Kararın ardından gözler pazarın hakimi Çinli DJI'a çevrilirken, şirket Amerika'yı "korumacılık" yapmakla itham etti

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den Çinli DJI dahil yabancı menşeli dronlara engel: İthalat yasağı resmen başladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 16:37

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yabancı üretim dronları ve kritik bileşenlerinin ülkeye ithalatını yasakladı. Yayımlanan açıklamada, çok sayıda kurumunun, yabancı ülkelerde üretilen İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ve parçalarının 'nin güvenliği için kabul edilemez bir risk oluşturduğu sonucuna vardığı belirtildi.

"GÖZETLEME VE VERİ SIZDIRMA RİSKİ TAŞIYOR"

FCC'nin açıklamasında dronların ve kritik bileşenlerinin mutlaka Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde üretilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca İHA'ların doğası gereği "çift kullanımlı" olduğunu, yani hem ticari platformlar hem de potansiyel askeri sensörler veya silahlar olarak işlev görebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, yabancı bir ülkede üretilen veri iletim cihazları, uçuş kontrolörleri, navigasyon sistemleri ve akıllı bataryalar gibi bileşenlerin, ABD toprakları üzerinde sürekli gözetleme, veri sızdırma ve yıkıcı operasyonlara olanak tanıyabileceği öne sürüldü. Hatta Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi kitlesel etkinliklerin de risk altında olduğu kaydedildi.

ABD'den Çinli DJI dahil yabancı menşeli dronlara engel: İthalat yasağı resmen başladı

ESKİ CİHAZLAR YASAKTAN ETKİLENMEYECEK

Kararın ardından FCC Başkanı Brendan Carr, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda yasağın eski dronları kapsamadığını netleştirdi. Carr, kullanıcıların halihazırda satın aldıkları cihazları kullanmaya devam edebileceklerini ve satıcıların, FCC tarafından daha önce onaylanmış modelleri satmayı sürdürebileceğini belirtti.

Yeni kural yalnızca piyasaya sürülecek modelleri kapsıyor. Ayrıca Savaş Bakanlığı veya İç Güvenlik Bakanlığı'nın, belirli yeni modellerin veya bileşenlerin ABD'de satılmasına istisnai izinler verebileceği de paylaşılan bilgiler arasında.

ABD'den Çinli DJI dahil yabancı menşeli dronlara engel: İthalat yasağı resmen başladı

DJI'DAN KARARA SERT TEPKİ: "KORUMACILIK YAPILIYOR"

FCC herhangi bir üretici ismi vermese de, yasaktan en çok etkilenecek markaların başında Çinli teknoloji devi DJI geliyor.

Engadget'a konuşan bir DJI sözcüsü, FCC'nin kararından duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. DJI'ın doğrudan hedef gösterilmediğini ancak hükümetin bu karara varırken hangi bilgileri kullandığına dair hiçbir veri paylaşılmadığını söyledi.

Ürünlerinin pazarın en güvenli cihazları arasında yer aldığını savunan şirket yetkilisi, veri güvenliğiyle ilgili endişelerin kanıta dayanmadığını, aksine açık pazar ilkelerine aykırı bir "korumacılık" refleksi olduğunu iddia etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DDR5 RAM diye sipariş verdi, içinden çıkan şoke etti! Görünce başından aşağı kaynar sular döküldü
One UI 8.5 Beta 2 yayında: Galaxy S25 ailesi için "hata düzelten" güncelleme
ETİKETLER
#yasak
#uçak
#amerika birleşik devletleri
#ulusal güvenlik
#djiku
#Drones
#Fcc
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.