Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkına abla Gamze Erçel'den onay çıktı

Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel, Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye başladı. Geçtiğimiz günlerde Onur Güvenatam ile ilgili sorulara Hande Erçel "Kısmet bu işler" derken ablası Gamze Erçel'den de onay geldi.

Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkına abla Gamze Erçel'den onay çıktı
Gazete Magazin
23.12.2025
23.12.2025
Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra adı bir sürü kişiyle anılan , yapımcı Onur Güvenatam ile aşk iddialarını ise yalanlamadı. Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını doğrulayan Hande Erçel, "Kısmet bu işler" derken, ablası Gamze Erçel ise "Hande mutlu" demekle yetindi.

HANDE ERÇEL, ONUR GÜVENATAM İDDİALARINI DOĞRULADI

Havaalanında karşılaştığı muhabirlerin aşk sorularına cevap veren Hande Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir beklesin yargılamadan önce. Böyle şeyler kısmet" cevabıyla iddiaları doğruladı.

Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkına abla Gamze Erçel'den onay çıktı

AVM'de görüntülenen Gamze Erçel, Onur Güvenatam'ın bir fotoğrafının altına yorum yaptığı iddiasına da cevap verdi. Gamze Erçel konuyla ilgili, ise "Sosyal medya kullanmıyor bildiğim kadarıyla' dedi. Gamze Erçel, kendisinin Onur Güvenatam'la daha hiç tanışmadığını söylerken kardeşi Hande Erçel için de 'Mutlu gözüküyor' dedi.

Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkına abla Gamze Erçel'den onay çıktı
