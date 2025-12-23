Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim vurgusu: Geleceğimizi inşa etmek zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında milli teknoloji hamlesine vurgu yaparak, ''Geleceğimizi bilimle inşa etmek zorundayız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim vurgusu: Geleceğimizi inşa etmek zorundayız
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
15:08
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. , ''Dünyaya sayısız değerler kazandıran bir medeniyetin mensubuyuz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim vurgusu: Geleceğimizi inşa etmek zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızı, bugün aramızda olmayan tüm bilim insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. TÜBA Ödülleri kapsamında birbirinden kıymetli 38 bilim insanımıza ödüllerini takdim edeceğimiz, elektrokimyadan, diş hekimliğine, nöroloji, tarih ve felsefeye çok geniş alanda eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum. 8 hocamızı da Bilimsel Telif Eser ödülüyle buluşturuyoruz.

Ödül alan hocalarımızın görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına baktığımızda, hemen her yerde listede yer aldığını görüyoruz. Farklı şehirlerdeki üniversitelerin bilim havuzuna katkı yaptıklarının açık bir göstergesidir. Ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"BİLİMSEL BİLGİ SÜREKLİ GELİŞİR VE GÜNCELLENİR"

Bilim dünyasına kazandırdıkları bu eserlerin, çok daha çözgün ve nitelikli çalışmaların önünü açmasını temenni ediyorum.

İnsan sorgulayan bir varlıktır. Bilimin en temel özelliği ise evrenselliğe dayalı olmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, etkileşim halinde sürekli gelişir ve güncellenir:

Bu alanda önde gelen ülkeler arasındayız. Astronomiye ilişkin çalışmalar, kendi zamanının çok ötesinde bir işleve sahip olan takvimlerle, su saatleri dahil birçok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır.

"BİNLERCE MAHİR EL BUGÜNKÜ MEDENİYETİN TEMELLERİNİ ATMIŞTIR"

Asırlar boyunca ilim erbabımız, lüktür ve sanat erbabımız gerek bu topraklara gerekse tüm insanlığa çok değerli hediyeler bırakmıştır. Hekimlerimiz, alimlerimiz, mimarlarımız, şairlerimiz, binlerce mahir el, bugünkü medeniyetin temellerini atmıştır.

Toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz. Bilime ve insanlığa geçmişte çok önemli katkılar yaptık, ama geçmişte takılıp kalmayacağız. Geleceğimizi bilimle inşa etmek zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim vurgusu: Geleceğimizi inşa etmek zorundayız

"36 PROJEYE 153 MİLYAR LİRA KAYNAK TESİS ETTİK"

Bilim insanlarımıza büyük destekler sağlıyoruz. Son 23 yılda 36 projeye 153 milyar lira kaynak tesis ettik. 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar lira destek sağladık. Öğrenen, öğreten, üreten ve ülkemize katkı vermek isteyen gençlerimizin yanında oluyoruz.

"PEK ÇOK ÜLKENİN İMRENEREK BAKTIĞI ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ"

Savunma sanayii alanında geldiğimiz noktayı herkes görüyor. Pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. 2028-2029 yıllarında Türkiye Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü kuracak. Ülkemiz bölgenin veri üssü konumuna gelecek.

Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. "

