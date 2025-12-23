Menü Kapat
12°
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Bakım merkezinde korkunç darp! Engelli gence yapmadıkları kalmamış: Aile dehşete düştü

Gaziantep'te bir engelli bakım merkezinde yaşanan olaylar dehşete düşürdü. Çalışanlar tarafından darp edilen ve kafasına 6 dikiş atılan engelli gencin ailesi duruma tepki gösterdi. Aile çocuklarını polis eşliğinde hastaneye götürünce duydukları karşısında şoke oldu.

Bakım merkezinde korkunç darp! Engelli gence yapmadıkları kalmamış: Aile dehşete düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
15:31
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
15:38

'te bulunan bir engelli bakım merkezinde yaşananlar dehşete düşürdü. Anne Süreyya Kaya rahatsız olan çocuğu Furkan Kaya isimli engelli bir genci bir süre önce engelli bakım merkezine yatırdı. 28 yaşındaki oğlunu görmeye giden anne gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Gencin vücudunun çeşitli yerlerinden birçok kez edildiği ve kafasına aldığı darbeler sonucu ise 6 dikiş atıldığı öne sürüldü.

Bakım merkezinde korkunç darp! Engelli gence yapmadıkları kalmamış: Aile dehşete düştü

DARP EDİLDİ, KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Olaydan haberdar olduktan sonra çocuklarını polis eşliğinde hastaneye götürülebilen aile, engelli gencin pek çok kez darp edildiğini, vücudunun farklı yerlerinde morluklar olduğunu ve son olarak kafasına 6 dikiş atıldığını öğrenince şok yaşadı. Yaşananlara tepki gösteren anne ve abla, sorumlular ile darp olayını gerçekleştiren şahıs ya da şahısların gereken cezayı almasını istedi.

Bakım merkezinde korkunç darp! Engelli gence yapmadıkları kalmamış: Aile dehşete düştü

POLİS EŞLİĞİNDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan olayı anlatan abla Gizem Kaya, "Ağabeyim yaklaşık dört aydır annemin tedavi süreci nedeniyle Gaziantep'te Canel Engelli Bakım Merkezi'nde kalıyor. Bu süreçte biz sadece belirli günlerde kendisini görebiliyorduk. Oraya girdiği süreç içerisinde bir anda kilo kaybı yaşamaya başladı. Daha sonrasında ise darp izleri, gözünde yaralanmalar, kaşında açılmalar, kulağında şişme ve vücudunun belirli bölgelerinde darp izleri görünce nedenini öğrenmek istedik. Kamera kayıtlarını sorduk ama onlar kendisinin yaptığını, kaza olduğunu söyledi ve kayıtları paylaşmadı. Israr edince de bizi oradan kovdular. Sonrasında şikayet ederek polisle oraya gittik. Ambulansla ağabeyimi alarak hastaneye götürdük, gerekli işlemleri yapıldı, başına dikiş atıldı ve darp raporu aldık" dedi.

Bakım merkezinde korkunç darp! Engelli gence yapmadıkları kalmamış: Aile dehşete düştü

DARP OLAYINDAN SONRA SAĞ ELİNİ KULLANAMIYOR

Anne Süreyya Kaya ise oğlunu çok kötü bir durumda teslim aldığını söyleyerek, "Oğlumu aldığımızda gözünün önü mordu, kaşı açılmıştı, sağ kulağı şişmişti ve özellikle söylemek istiyorum ki sağ elini kullanamıyordu. Ben buradan sorumlulara soruyorum, oğlumun sağ eline ne oldu? Hadi diğer sıkıntıları bir şekilde geçti, iyileşti ama bu sağ eline ne oldu. Bunun hesabını soruyorum ben oradaki sorumlulara. Oğlumu darp etmişler hastaneye dahi götürmemişler. En son gittiğimizde her tarafı yara bere içindeydi ve polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürdük"

Bakım merkezinde korkunç darp! Engelli gence yapmadıkları kalmamış: Aile dehşete düştü

"TIRNAK İZLERİ, KULAKTA ŞİŞLİK, KAFADA EZİK, KAŞTA AÇILMA"

Oğlunda daha önce de benzer darp izleri olduğunu ve merkezin 'sandalyeden düştü' bahanesiyle kendilerini kandırdığını söyleyen anne Kaya, "Daha önce de bir kez aradılar 'oğlunuz tekerlekli sandalyeden düştü' dediler. Ben de hemen gittim yanına. O zaman tedavi ettirmişlerdi, biz de olabilir böyle şeyler diyerek çok üstelemedik. Ama seferki hiç yenilir yutulur cinsten değil. Morluklar, tırnak izleri, kulakta şişlik, kafada ezik, kaşta açılma gibi pek çok şey vardı. Bunu benim oğlum asla kendisine yapamaz. Ben buranın kamera kayıtlarını istiyorum. Bunları oğlum kendisine yapmışsa hepsinden özür dileyeceğim. Ben yıllardır oğlumun ne kendisine ne de başkasına zarar verdiğini görmedim" dedi.

"İHMAL VE ŞİDDETİN KESİNLİKLE CEZASIZ KALMASINI İSTEMİYORUZ"

Abla Gizem Kaya da her türlü yasal yola başvuracaklarını ve sorumluların hak ettiği cezayı almasını istediklerini vurgulayarak, "Biz kamera kayıtlarının kesinlikle araştırılmasını istiyoruz. Ağabeyimin orada kaldığı süreç içerisindeki yaşanan ihmal ve şiddetin kesinlikle cezasız kalmasını istemiyoruz. Biz, ağabeyimi oradan aldık kurtardık ama orada kalmaya devam eden diğer hasta ve yaşlıların, engellilerin sesi olmak istiyoruz. Onların bu mağduriyeti yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

