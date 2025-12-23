Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kedisiyle bir türlü anlaşamayanlar dikkat! Meğer çok basit bir hareket 'aranızdaki buzları' eritiyormuş

Kedilerle iletişim kurmak için "kedi gülümsemesi" olarak adlandırılan bir hareketin yapılması gerektiği ortaya çıktı. Peki kedilerin anlayacağı dilde nasıl gülünür?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 14:56

Kedilerin çoğu zaman mesafeli, soğuk ve hatta biraz da kibirli tavırlarıyla bilindiği yaygın bir kanı olsa da aslında problemin temelinde 'dil bariyeri' yatıyor olabilir. dünyası, kedinizle aranızdaki buzları eritecek basit ama son derece etkili bir yöntem keşfetti.

Yapılan araştırmalar, kedilerle bağ kurmanın sanılandan çok daha kolay olduğunu ortaya koyuyor. İhtiyacınız olan tek şey, onlara kendi dillerinde gülümsemek. Yani dişlerinizi göstererek değil, gözlerinizi kısıp yavaşça kırparak…

Kedisiyle bir türlü anlaşamayanlar dikkat! Meğer çok basit bir hareket 'aranızdaki buzları' eritiyormuş

"KEDİ GÜLÜMSEMESİ" İLE ARADAKİ BUZLAR ERİYOR

Science Alert'in haberine göre, Sussex Üniversitesi'nden psikolog Karen McComb ve ekibi tarafından gerçekleştirilen gözlemler, böyle bir gülümsemenin üzerinde olumlu bir etki bıraktığını kanıtladı.

Halk arasında "kedi gülümsemesi" olarak yorumlanan hareket, kedilerin hem sahiplerine hem de tanımadıkları insanlara yaklaşmasını kolaylaştırıyor. Hem hayvan davranışları uzmanı hem de bir kedi sahibi olan McComb, çalışma yayınlandığında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan davranışlarını inceleyen biri olarak, kedilerin ve insanların bu yolla iletişim kurabileceğini göstermek harika. Pek çok kedi sahibinin zaten şüphelendiği bir durumdu. Kanıt bulmak heyecan verici."

Kedisiyle bir türlü anlaşamayanlar dikkat! Meğer çok basit bir hareket 'aranızdaki buzları' eritiyormuş

GÖZLERİNİ YAVAŞÇA KIRPANLAR DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Kedi sahipleri, dostlarının rahat ve huzurlu olduklarında gözlerini kısarak yavaşça kırptığına şahit olmuştur. İşte insanlar da aynı ifadeyi taklit ederek dostane niyetlerini karşı tarafa aktarabiliyor.

Psikologlardan oluşan ekip, teoriyi test etmek adına farklı hanelerden kedilerle iki ayrı deney gerçekleştirdi. İlk aşamada kedi sahipleri, hayvanları ev ortamında rahat bir konumdayken yaklaşık bir metre mesafeden onlara bakarak gözlerini yavaşça kırptı.

Sonuçlar, sahiplerinin yavaşça göz kırptığı kedilerin, tepkisiz kalanlara oranla karşılık vermeye daha meyilli olduğunu gösterdi.

Kedisiyle bir türlü anlaşamayanlar dikkat! Meğer çok basit bir hareket 'aranızdaki buzları' eritiyormuş

YABANCILARA KARŞI GÜVEN ARTIYOR

İkinci deneyde ise kedilerle daha önce hiç tanışmamış araştırmacılar devreye girdi. Yavaş göz kırpma hareketinin ardından ellerini uzatan araştırmacılar, kedilerin kendilerine yaklaşma ihtimalinin arttığını gözlemledi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, insan gözlerinin gülümserken kısılmasına benzeyen ifadenin, kedilerle aradaki güveni pekiştirmek için kullanılabileceğini doğruluyor. Yani bir dahaki sefere kedinizi sevmek istediğinizde ve kaçtığında, ona dik dik bakmak yerine gözlerinizi yavaşça kırpmayı deneyebilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2025 yılının en iyi 10 keşfi açıklandı! Türkiye’den iki yer listeye girdi
ETİKETLER
#kediler
#bilim
#Kedi Davranışı
#Kedilerle Iletişim
#Göz Kırpma
#Hayvan Davranışları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.