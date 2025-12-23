Kedisiyle bir türlü anlaşamayanlar dikkat! Meğer çok basit bir hareket 'aranızdaki buzları' eritiyormuş

Kedilerin çoğu zaman mesafeli, soğuk ve hatta biraz da kibirli tavırlarıyla bilindiği yaygın bir kanı olsa da aslında problemin temelinde 'dil bariyeri' yatıyor olabilir. Bilim dünyası, kedinizle aranızdaki buzları eritecek basit ama son derece etkili bir yöntem keşfetti.

Yapılan araştırmalar, kedilerle bağ kurmanın sanılandan çok daha kolay olduğunu ortaya koyuyor. İhtiyacınız olan tek şey, onlara kendi dillerinde gülümsemek. Yani dişlerinizi göstererek değil, gözlerinizi kısıp yavaşça kırparak…

"KEDİ GÜLÜMSEMESİ" İLE ARADAKİ BUZLAR ERİYOR

Science Alert'in haberine göre, Sussex Üniversitesi'nden psikolog Karen McComb ve ekibi tarafından gerçekleştirilen gözlemler, böyle bir gülümsemenin kediler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını kanıtladı.

Halk arasında "kedi gülümsemesi" olarak yorumlanan hareket, kedilerin hem sahiplerine hem de tanımadıkları insanlara yaklaşmasını kolaylaştırıyor. Hem hayvan davranışları uzmanı hem de bir kedi sahibi olan McComb, çalışma yayınlandığında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan davranışlarını inceleyen biri olarak, kedilerin ve insanların bu yolla iletişim kurabileceğini göstermek harika. Pek çok kedi sahibinin zaten şüphelendiği bir durumdu. Kanıt bulmak heyecan verici."

GÖZLERİNİ YAVAŞÇA KIRPANLAR DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Kedi sahipleri, dostlarının rahat ve huzurlu olduklarında gözlerini kısarak yavaşça kırptığına şahit olmuştur. İşte insanlar da aynı ifadeyi taklit ederek dostane niyetlerini karşı tarafa aktarabiliyor.

Psikologlardan oluşan ekip, teoriyi test etmek adına farklı hanelerden kedilerle iki ayrı deney gerçekleştirdi. İlk aşamada kedi sahipleri, hayvanları ev ortamında rahat bir konumdayken yaklaşık bir metre mesafeden onlara bakarak gözlerini yavaşça kırptı.

Sonuçlar, sahiplerinin yavaşça göz kırptığı kedilerin, tepkisiz kalanlara oranla karşılık vermeye daha meyilli olduğunu gösterdi.

YABANCILARA KARŞI GÜVEN ARTIYOR

İkinci deneyde ise kedilerle daha önce hiç tanışmamış araştırmacılar devreye girdi. Yavaş göz kırpma hareketinin ardından ellerini uzatan araştırmacılar, kedilerin kendilerine yaklaşma ihtimalinin arttığını gözlemledi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, insan gözlerinin gülümserken kısılmasına benzeyen ifadenin, kedilerle aradaki güveni pekiştirmek için kullanılabileceğini doğruluyor. Yani bir dahaki sefere kedinizi sevmek istediğinizde ve kaçtığında, ona dik dik bakmak yerine gözlerinizi yavaşça kırpmayı deneyebilirsiniz.