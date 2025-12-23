Menü Kapat
12°
2025 yılının en iyi 10 keşfi açıklandı! Türkiye’den iki yer listeye girdi

Aralık 23, 2025 14:22
1
2025 yılının en iyi 10 keşfi

Arkeoloji dünyasının en prestijli yayınlarından olan Archaeology Magazine, 2025 yılının en iyi 10 keşfini açıkladı. Dünya çapında pek çok kazı alanından çıkan tarihi eserlerin değerlendirildiği listede Türkiye’den iki yer listeye girmeye hak kazandı. Dergi yeni yılın ilk kapağına ise insanlık tarihine dair bilinenleri yeniden şekillendiren Karahantepe’yi koydu…

2
Karahantepe

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye’de arkeolojik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yaşanan gelişmeler dünyanın gözünden kaçmıyor. Bu kapsamda dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine sürpriz bir gelişmeye imza attı. 2025 yılının en iyi 10 keşfini açıklayan dergi Türkiye’den iki arkeoloji alanına yer verdi. Derginin özel sayısının kapağına ise Şanlıurfa’da yer alan Karahantepe taşındı…

3
Archaeology Magazine

2025 YILININ EN İYİ 10 KEŞFİ AÇIKLANDI

Archaeology Magazine dergisi Ocak/Şubat 2026 Özel sayısında 2025’in en iyi 10 keşfini açıkladı. Bu keşifler arasında ise Türkiye’den Taş Tepeler Projesi kapsamında yer alan Karahantepe ile Çatalhöyük kendine yer buldu.  

4
Karahantepe

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projenin uluslararası ölçekte elde ettiği bu başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

5
Taş Tepeler Projesi

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Bakan Ersoy paylaşımında

6
Karahantepe

“Karahantepe, dünya sahnesinde!

26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı.

Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek.

7
Şanlıurfa

Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu büyük yolculukta emeği geçen başta Şanlıurfa Valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, tüm bilim insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

8
Return of the King

İŞTE 2025 YILININ EN İYİ 10 KEŞFİNİN YER ALDIĞI O LİSTE

Return of the King (Caracol-Belize)

9
The First Indo-European Speakers

The First Indo-European Speakers (Doğu Ukrayna ve Güney Rusya)

10
Crete’s Inner Circles

Crete’s Inner Circles (Papoura Dağı Yunanistan)

11
Oldest Mummified People

Oldest Mummified People (Güney Çin ve Güneydoğu Asya)

12
Dining With Dionysus

Dining With Dionysus (Pompeii, İtalya)

13
The Case of the Missing Pharaoh

The Case of the Missing Pharaoh (Teb, Mısır)

14
Hymn to Babylon

Hymn to Babylon (Sippar, Irak)

15
2025 yılının en iyi 10 keşfi açıklandı! Türkiye’den iki yer listeye girdi

The Winds of Change (Huanchaco, Peru)

16
Çatalhöyük

A Feminine Touch (Çatalhöyük, Türkiye)

17
Tales from the Neolithic

Tales from the Neolithic (Karahantepe, Türkiye)

