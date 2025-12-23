Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı

Wilfried Ndidi, Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçında oynamayacaklar. Bugün saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların ilk 11'inde ciddi eksiklikler bulunuyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Kritik mücadele Kadıköy'de oynanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 17:10

'nda C Grubu 1. hafta maçları kapsamında bugün evinde 'ı ağırlayacak. 2025 yılının son derbisi olacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlılardan Ndidi, Cengiz, Jota ve El Bilal Toure'nin neden oynamadığı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı

EL BİLAL TOURE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Malili yıldız futbolcu El Bilal Toure, 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında yer alıyor. El Bilal Toure milli takımda olduğu için bugün Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) gerileme ve kanama tespit edildi. Cengiz Ünder geçirdiği sakatlıktan dolayı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı

JOTA SİLVA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jota Silva geçirdiği sakatlık nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu Süper Lig kapsamında oynanan Gaziantep FK maçının 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamaya göre Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Beşiktaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır."

Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı

NDİDİ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Ndidi, 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında Nijerya Milli Takımı'nda yer alıyor. Milli takımda olduğu için Nijeryalı futbolcu bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

ETİKETLER
#beşiktaş
#cengiz under
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#El Bilal Toure
#Jota Silva
#Ndidi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.