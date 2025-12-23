Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş açıklama yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 1. hafta maçları kapsamında bugün Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. 2025 yılının son derbisi olacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlılardan Ndidi, Cengiz, Jota ve El Bilal Toure'nin neden oynamadığı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Ndidi, Cengiz, Jota, El Bilal Toure Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EL BİLAL TOURE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Malili yıldız futbolcu El Bilal Toure, 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında yer alıyor. El Bilal Toure milli takımda olduğu için bugün Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) gerileme ve kanama tespit edildi. Cengiz Ünder geçirdiği sakatlıktan dolayı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

JOTA SİLVA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jota Silva geçirdiği sakatlık nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu Süper Lig kapsamında oynanan Gaziantep FK maçının 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamaya göre Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Beşiktaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır."

NDİDİ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Ndidi, 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında Nijerya Milli Takımı'nda yer alıyor. Milli takımda olduğu için Nijeryalı futbolcu bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.