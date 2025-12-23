Böcek ailesinin ölümü sonrası benzer vaka! Beyoğlu'nda 5 kişilik ailede zehirlenme şüphesi

Böcek ailesinin mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği olay sonrası İstanbul’da bir zehirlenme vakası daha yaşandı. Böcek ailesinde anne, baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

BEŞ KİŞİLİK AİLE İLAÇLANDIRMA SONRASI FENALAŞTI

Benzer vaka Beyoğlu’nda saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde yaşandı. İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. 5 kişilik aile ardından içeri girerek evi havalandırıp, temizlik yaptı. Aile üyeleri iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine baba İsmet K.'nin sağlık ekiplerini arayarak olayı anlattı.

DAİREDEN NUMUNE ALINDI

Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri binada ve dairede inceleme yaptı. Binadan ve daireden numune alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÖCEK AİLESİ OLAYI

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada, Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirildi.