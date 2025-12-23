Menü Kapat
 Murat Makas

Böcek ailesinin ölümü sonrası benzer vaka! Beyoğlu'nda 5 kişilik ailede zehirlenme şüphesi

Böcek ailesinin ölümünün ardından Beyoğlu'nda 5 kişilik ailede bir zehirlenme şüphesi daha yaşandı. Aile evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra temizlik yaptı ve fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ailenin evinden örnekler alındı.

ailesinin mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği olay sonrası ’da bir vakası daha yaşandı. Böcek ailesinde anne, baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Böcek ailesinin ölümü sonrası benzer vaka! Beyoğlu'nda 5 kişilik ailede zehirlenme şüphesi

BEŞ KİŞİLİK AİLE İLAÇLANDIRMA SONRASI FENALAŞTI

Benzer vaka Beyoğlu’nda saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde yaşandı. İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde yaptırdı. 5 kişilik aile ardından içeri girerek evi havalandırıp, temizlik yaptı. Aile üyeleri iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine baba İsmet K.'nin sağlık ekiplerini arayarak olayı anlattı.

Böcek ailesinin ölümü sonrası benzer vaka! Beyoğlu'nda 5 kişilik ailede zehirlenme şüphesi

DAİREDEN NUMUNE ALINDI

Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri binada ve dairede inceleme yaptı. Binadan ve daireden numune alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÖCEK AİLESİ OLAYI

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada, Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirildi.

