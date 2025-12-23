Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kasım Garipoğlu Dominik'e kaçtı iddiası! Yurt dışında başka bir isim kullanıyormuş

Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'ndan şikayetçi olan Gürbüz Yiğit'in ifadesi ortaya çıktı. Garipoğlu'nun Dominik'e kaçtığını öne süren Yiğit, yurt dışında çift isim kullandığı öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 16:38

Ünlülülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyouna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kasım Garipoğlu’ndan şikayetçi olan Gürbüz Yiğit'in ifadesi ortaya çıktı. Yiğit'in hakkında yakalama kararı bulunan firari Kasım Garipoğlu’nun vatandaşı olduğunu ve operasyondan bilgisi olduktan sonra kaçtığını iddia etti.

Yiğit'in 7 milyon 800 bin dolar alacağını tahsis edemediğini söyleyen Yiğit, Garipoğlu’nun 2019 yılından itibaren yurt dışında çift isim kullandığı öne sürdü.

Kasım Garipoğlu Dominik'e kaçtı iddiası! Yurt dışında başka bir isim kullanıyormuş

"KARA PARA TRAFİĞİNİ GÖRMEZDEN GELİYORDU"

İfadesinde baba Hayyam Garipoğlu ile oğlu Kasım Garipoğlu'nun arasındaki ki uzlaşıyı anlatan Yiğit, "Kasım babasının her hafta sonu yurtdışında kumarda harcamış olduğu milyon dolarlara karışmıyor Hayyam ise Kasım'ın uyuşturucu kullanımında ki ve tedariginde ki trafiğine karışmadığı gibi kara para trafiğini de görmezden geliyordu. Kamuoyuna yansımış olan 29.000.000 Dolarlık vurgun olayının yukarıda adı geçen Ahmet Akçay tarafından bir hafta önce şahsıma ben deyim 49.000.000 siz deyin 60.000.000 Dolar olduğundur. Görünen kısmı 29.000.000 dolardır" diye konuştu.

Kasım Garipoğlu Dominik'e kaçtı iddiası! Yurt dışında başka bir isim kullanıyormuş

"PARANIN GÜCÜNÜ KULLANIP ÖNCEDEN BİLGİ ALMIŞTIR"

Yaşadıklarından sonra yaptığı araştırmalarda alacağı olan parayı vermek yerine baba ve oğlunun kumarda ve uyuşturucu servet harcadıklarını fark ettiğini söyleyen Yiğit, "Araştırmamı ilettim ve suç duyurusunda bulundum. Bu süreçte gelişen diğer olaylara baktığımda Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nde vatandaşlığı olduğu, bu vatandaşlığı alırken gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri ve diğer vatandaşlardan şikayetçiyim. Nihayetinde paranın gücünü kullanarak önceden bilgi alıp yurtdışına kaçmıştır" ifadelerini kullandı.

Kasım Garipoğlu Dominik'e kaçtı iddiası! Yurt dışında başka bir isim kullanıyormuş

"EVİ BOŞALTTILAR"

Hakkında çıkarılan yakalama kararından önce yine evine gittiğinde evinden içerisinde ve küçük ebatlı birçok eşyanın çıkarıldığını gördüğünü söyleyen Yiğit, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Bu meyanda hiç olmadığı kadar kalabalık bir grup hareketli bir şekilde eve girip çıkıyordu. Öyleki güvenlik kulübesinin çatısına kadar adam dikmişlerdi. Anlaşılan o ki aldıkları bilgi sonucu evi temizleme ihtiyacı duymuşlar ve evi boşalttılar. Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti'nden almış olduğum pasaportta Kevin Graham adını kullanmakta olup yurtdışında yakalanarak yargılanmasını talep ediyorum"

Kasım Garipoğlu Dominik'e kaçtı iddiası! Yurt dışında başka bir isim kullanıyormuş

VİLLALARDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Öte yandan Cem Garipoğlu’nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu’nun yalıdaki villasında uyuşturucu partileri düzenlediği iddialar arasında. Villada yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şoförü tutuklanmıştı.

Kasım Garipoğlu Dominik'e kaçtı iddiası! Yurt dışında başka bir isim kullanıyormuş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'
Kasım Garipoğlu’nun şoförü partilerde neler döndüğünü tek tek anlattı! Ünlülere tabak tabak uyuşturucu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şamil Tayyar açıkladı! 'Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu'

ETİKETLER
#dominik cumhuriyeti
#uyuşturucu operasyonu
#Kasım Garipoğlu
#Gürbüz Yiğit
#Kara Para Trafiği
#Yurt Dışında Kaçış
#Kevin Graham
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.