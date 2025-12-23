Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şensözlü, Kasım Garipoğlu'nun verdiği partilerde uyuşturucu içilmiş, cinsel ilişkiye de girilmiş olabileceğini söyledi. Partilere kimlerin katıldığı bildiğini söyleyen Şensözlü'nün açıklamaları dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 12:54

Ela Rumeysa Cebeci, Sadettin Saran gibi isimlerin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda ifadeleri çıkmaya devam ediyor. Dün Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı olurken, bugün de Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü’nün savcılık ifadesi ilk kez ortaya çıktı. Şensözlü, Garipoğlu yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı. Fenomen isim partilerde cinsel ilişkiye girilmiş ve uyuşturucu madde kullanılmış olabileceğini belirtti.

Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'

"ERKEKLE TANIŞMASINA ARACILIK ETMEDİM"

Şensözlü şu ifadeleri kullandı;

"Köşe yazarı olmamdan dolayı yurt dışına, davet, mekan açılışı, otel açılışına gittiğim doğrudur. Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat alarak başka bir erkekle tanışmasına aracılık etmedim.

Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'

"UYUŞTURUCUYLA BİR İLGİM YOK"

Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım.

İş adamlarından ya da ünlülerden tarafıma beni bir kadınla tanıştır şeklinde teklif içeren bir mesaj gelmemiştir geldiyse de şaka amaçlı gelmiştir. Fuhşa teşvik etmedim. After partilere gitmem. Uyuşturucu ile ilgili bilgim yok. Ben Dubai’de herhangi bir şekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim . Bu kişilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadım.

Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'

KATAR'DAKİ GÖZALTI OLAYINI ANLATTI

Katar'da üç dört hafta önce gözaltına alınma nedenim kesinlikle fuhuş yahut kıyafetimden dolayı değil. Eğlence için mekana girerken dört tane sivil polis yanıma geldi çantanın sadece kadınlar tarafından kullanıldığını ifade etmesinden dolayı alınıp bırakıldım.

Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'

GARİPOĞLU YALISINDAKİ PARTİLERİ ANLATTI

Kasım Garipoğlu isimli iş adamını camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimlerin gittiğini biliyorum.

Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Doğrudan görgüm yoktur. Bu partiler sonunda kız getiren yahut orada tanışıp cinsel ilişki yapılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim. Mehmet Ali Gül yurt dışından yabancı arkadaşlarını getirip ivent organizasyonu yapan kişidir."

Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerini anlattı: 'Kimlerin katıldığını biliyorum'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasım Garipoğlu’nun şoförü partilerde neler döndüğünü tek tek anlattı! Ünlülere tabak tabak uyuşturucu
Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçti! Defne Samyeli'den sert açıklama geldi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.