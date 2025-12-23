DEM Parti heyetinden peş peşe ziyaretler! Heyet Bakan Tunç ile görüştü: 'Kapsamlı hazırlıklar var'

DEM Parti İmralı Heyeti, Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasındaki siyasi parti turlarını tamamladı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi.

TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Tunç görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Tunç'un açıklaması şu şekilde:

TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik.

Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk.

Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur.

Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz.

Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, #TürkiyeYüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.

"KAPSAMLI HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Adalet Bakanlığı'ndaki görüşme sonrası İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, "Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik" dedi.

