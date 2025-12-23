Halı sahada birbirlerine girdiler! Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kategoriler
İzmir'de bulunan bir halı sahada kavga meydana geldi. Dün akşam futbol oynamak için halı sahaya gelen iki takımın oyuncuları arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki takımın oyuncuları tekme tokat birbirlerine girerken kavgayı ayırmaya çalışanlar da darbe aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anı halı sahanın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.