ABD'deki 51. bölge üzerindeki sır perdesi aralanıyor mu? Gizemli yolculuk böyle görüntülendi

ABD'nin Nevada çölünde yer alan ve son derece gizli kabul edilen 51. Bölge'ye (Area 51) inen çok gizli statüdeki bir Hava Kuvvetleri jetinin uçuş takip verileri ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, uçak ve mürettebat, Savunma Bakanlığı personelini ve askeri personeli gizli bilgilerin bulunduğu güvenli tesislere taşıyan ordunun Janet filosunun bir parçası olarak biliniyor.

Janet, Las Vegas'ın ana havalimanı olan Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08.25'te kalkış gerçekleştirirken, saat 08.42'de 51. Bölge'ye indi.

Uçuşun amacı belirsizliğini korurken, 51. Bölge, büyük ölçekli askeri tatbikatlar için kullanılan ABD Hava Kuvvetleri'nin Nevada Test ve Eğitim Sahası içinde yer alıyor.

51. Bölgeyi özel kılan ise düşmüş uzaylı araçlarını ve diğer gizemli teknolojileri barındırdığına dair çok uzun süredir söylentiler olarak biliniyor.

Boeing tarafından tasarlanan Janet jetleri, 51. Bölge'nin uzak olmasından ve araçla ulaşımının mümkün olmadığından Las Vegas'ta özel bir termnial ve park alanında faaliyet gösteriyor.

HER GÜN AYNI ROTA İZLENDİ

Pazartesi günü gerçekleştirilen sefer de geçen hafta 51. Bölge'ye yapılan altı Janet uçuşundan biri. Uçuş verileri, Janet uçuşlarının geçen hafta her gün aynı rotayı izlediğini ve tümünün sabah 08.25 ile 08.29 arasında Las Vegas'tan kalktığını gösteriyor.

Askeri personellerin 51. Bölge'ye seyahat etmelerinin bilinen nedenlerinden biri de çok gizli uçak ve silah sistemlerini test etmek ve geliştirmektir.

51. Bölge, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı istihbarat toplamak için hayati öneme sahip olan U-2 casus uçağını test etmek için kullanıldığında ün kazandı.

Bu uçak, bugün hala Meksika uyuşturucu kartellerini ve ABD'ye yönelik diğer tehditleri izlemek için aktif olarak görevini sürdürüyor. Gizli Janet filosu, 1972 yılında faaliyete geçerken, 1955 yılında kurulan 51. Bölge'ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

51. Bölge'de Janet uçaklarının iniş yapabileceği altı ayrı pist yer alıyor. Bunlardan biri 3.600 km uzunluğunda ve dünyanın en uzun pistlerinden biri olarak kabul ediliyor.

"2025 YILINA KADAR SANA ANLATAMAYACAĞIM"

51. bölgeyi çevreleyen gizlilik, gerçek amacı hakkında yaygın komplo teorilerine zemin hazırladı. Ancak orada çalışmış birinci elden kaynaklara sahip bir havacılık gazetecisinin yeniden ortaya çıkan röportajı gerçeğin bu yıl ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştü.

Jim Goodall, 1990'ların ortalarında verdiği bir röportajda, 51. Bölge'de yer alan çok gizli teknolojilerine değinmişti. Goodall, ortaya çıkarılan belgesel röportajında, "Bir beyefendi, 30 yılının 12'sini Groom Lake'de (51. Bölge olarak da biliniyor) gizli programlarda geçirdi. Ona 'Orada neler olduğunu gerçekten anlatabilir misin?' diye sordum. O ise 'Orada 2025 yılına kadar sana anlatamayacağım birçok şey oluyor' dedi" ifadeleriney yer vermişti.

2025 yılını işaret etmesinin, dönemin Başkanı Bill Clinton'ın hükümet sırlarının "otomatik olarak gizlilik derecesinin kaldırılması" için 25 yıllık bir süre belirleyen başkanlık kararnamesine atıfta bulunmuş olabilir.