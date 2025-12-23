Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'deki 51. bölge üzerindeki sır perdesi aralanıyor mu? Gizemli yolculuk böyle görüntülendi

ABD'nin Nevada çölünde yer alan 51. Bölge'ye uçan gizli Hava Kuvvetleri jetlerinin uçuş verileri ortaya çıktı. Uçuşun amacı netlik kazanmazken, 51. Bölge, büyük askeri tatbikatlar ve gizli teknolojilerle ilişkilendiriliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'deki 51. bölge üzerindeki sır perdesi aralanıyor mu? Gizemli yolculuk böyle görüntülendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 12:34

ABD'nin Nevada çölünde yer alan ve son derece gizli kabul edilen 51. Bölge'ye (Area 51) inen çok gizli statüdeki bir jetinin uçuş takip verileri ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, uçak ve mürettebat, Savunma Bakanlığı personelini ve askeri personeli gizli bilgilerin bulunduğu güvenli tesislere taşıyan ordunun Janet filosunun bir parçası olarak biliniyor.

Janet, Las Vegas'ın ana havalimanı olan Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08.25'te kalkış gerçekleştirirken, saat 08.42'de 51. Bölge'ye indi.

Uçuşun amacı belirsizliğini korurken, 51. Bölge, büyük ölçekli askeri tatbikatlar için kullanılan ABD Hava Kuvvetleri'nin Nevada Test ve Eğitim Sahası içinde yer alıyor.

51. Bölgeyi özel kılan ise düşmüş uzaylı araçlarını ve diğer gizemli teknolojileri barındırdığına dair çok uzun süredir söylentiler olarak biliniyor.

Boeing tarafından tasarlanan Janet jetleri, 51. Bölge'nin uzak olmasından ve araçla ulaşımının mümkün olmadığından Las Vegas'ta özel bir termnial ve park alanında faaliyet gösteriyor.

ABD'deki 51. bölge üzerindeki sır perdesi aralanıyor mu? Gizemli yolculuk böyle görüntülendi

HER GÜN AYNI ROTA İZLENDİ

Pazartesi günü gerçekleştirilen sefer de geçen hafta 51. Bölge'ye yapılan altı Janet uçuşundan biri. Uçuş verileri, Janet uçuşlarının geçen hafta her gün aynı rotayı izlediğini ve tümünün sabah 08.25 ile 08.29 arasında Las Vegas'tan kalktığını gösteriyor.

Askeri personellerin 51. Bölge'ye seyahat etmelerinin bilinen nedenlerinden biri de çok gizli uçak ve silah sistemlerini test etmek ve geliştirmektir.

51. Bölge, sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı istihbarat toplamak için hayati öneme sahip olan U-2 casus uçağını test etmek için kullanıldığında ün kazandı.

Bu uçak, bugün hala Meksika uyuşturucu kartellerini ve ABD'ye yönelik diğer tehditleri izlemek için aktif olarak görevini sürdürüyor. Gizli Janet filosu, 1972 yılında faaliyete geçerken, 1955 yılında kurulan 51. Bölge'ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

51. Bölge'de Janet uçaklarının iniş yapabileceği altı ayrı pist yer alıyor. Bunlardan biri 3.600 km uzunluğunda ve dünyanın en uzun pistlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ABD'deki 51. bölge üzerindeki sır perdesi aralanıyor mu? Gizemli yolculuk böyle görüntülendi

"2025 YILINA KADAR SANA ANLATAMAYACAĞIM"

51. bölgeyi çevreleyen gizlilik, gerçek amacı hakkında yaygın komplo teorilerine zemin hazırladı. Ancak orada çalışmış birinci elden kaynaklara sahip bir havacılık gazetecisinin yeniden ortaya çıkan röportajı gerçeğin bu yıl ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştü.

Jim Goodall, 1990'ların ortalarında verdiği bir röportajda, 51. Bölge'de yer alan çok gizli teknolojilerine değinmişti. Goodall, ortaya çıkarılan belgesel röportajında, "Bir beyefendi, 30 yılının 12'sini Groom Lake'de (51. Bölge olarak da biliniyor) gizli programlarda geçirdi. Ona 'Orada neler olduğunu gerçekten anlatabilir misin?' diye sordum. O ise 'Orada 2025 yılına kadar sana anlatamayacağım birçok şey oluyor' dedi" ifadeleriney yer vermişti.

2025 yılını işaret etmesinin, dönemin Başkanı Bill Clinton'ın hükümet sırlarının "otomatik olarak gizlilik derecesinin kaldırılması" için 25 yıllık bir süre belirleyen başkanlık kararnamesine atıfta bulunmuş olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzaylı efsanesinin doğduğu yer: Gizliliği kaldırılan CIA belgesi, 51. Bölge'nin gerçek amacını ortaya koydu
Uzaylılarla tanışmak için geri sayım başladı: Ünlü bilim insanı tarih verdi
ETİKETLER
#hava kuvvetleri
#soğuk savaş
#Area 51
#Janet Filo
#Gizli Uçak
#Uzaylı Teknolojileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.