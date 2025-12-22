Uzaylılarla tanışmak için geri sayım başladı: Ünlü bilim insanı tarih verdi

İngiltere'nin önde gelen uzay bilimcilerinden Dame Maggie Aderin-Pocock, evrende yalnız olmadığımıza dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. University College London Fizik ve Astronomi Bölümü'nden Dame Maggie Aderin-Pocock, bilim kurgu dünyasını heyecanlandıran bir tahmine imza attı.

Uzay bilimci, dünya dışı yaşamın varlığından "kesinlikle emin olduğunu" belirterek, önümüzdeki 50 yıl içinde insanlığın bu büyük gizemi çözeceğini iddia etti. 2075 yılına işaret eden Aderin-Pocock, o tarihe kadar başka bir gezegende yaşama dair "pozitif bir tespit" yapılmasını bekliyor.

"MİLYARLARCA GALAKSİ VARKEN YALNIZ OLMAMIZ İMKANSIZ"

Daily Mail'e konuşan bilim insanı, evrende yaklaşık 200 milyar galaksi bulunduğuna dikkat çekti. Sadece Samanyolu Galaksisi'nde bile 300 milyar yıldızın yer aldığını belirten uzman isim, sayıların büyüklüğünü kanıt olarak gösterdi.

1961 yılında ortaya atılan ve Drake Denklemi olarak bilinen teoriye atıfta bulunan Aderin-Pocock, şunları söyledi:

"Dünya'da yaşamın başlaması için belirli koşullar mevcut ve bu bizim sahip olduğumuz tek yaşam örneği olsa da, ben kesinlikle orada yaşam olduğuna inanıyorum. Çünkü bu kadar çok yıldız ve gezegen varken, neden sadece burada olsun ki?"

Halihazırda yürütülen çalışmalarda bazı gezegenlerden "umut verici sinyaller" alındığı biliniyor. Bilhassa Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b ötegezegeninde tespit edilen moleküller, yaşam ihtimalini güçlendiriyor.

Peki karşılaşılacak canlılar neye benzeyecek? Geleneksel "küçük yeşil adamlar" tasvirinin aksine, keşfedilecek yaşam formunun muhtemelen "gri bir balçık" veya basit organizmalar olacağı düşünülüyor. Ancak Aderin-Pocock, iletişim kurabilen ve insanlıktan çok daha üstün teknolojiye sahip bir varlıkla karşılaşma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

MARS'TAN ÖRNEK GETİRMEK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Olası bir keşif durumunda son derece dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı. Herhangi bir yaşam formu bulunması halinde, insan teması olmaksızın tamamen izole edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bilimsel ekipmanları Mars'a taşımanın zorluğuna değinen uzmanlar, bunun yerine Mars'tan Dünya'ya örnek getirilip laboratuvar ortamında incelenmesinin daha verimli olacağını savunuyor.