Fenerbahçe Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Kupadaki dev derbide iki takımda da eksikler var

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarıyla bilrikte kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta kupada C Grubu'nun ilk hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak olan kritik derbi maçında iki takımda da ciddi eksiklikler bulunuyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat, cezalı olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Anderson Talisca, Archie Brown karşılaşmada yer almayacak. Milli takımda olan Youssef En Nesyri, Nene'nin yanı sıra kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'da karşılaşmada oynamayacak.

Kırmızı kart cezalısı olan Fred'in haricinde ise sarı-lacivertlilerde Ederson ve Jhon Duran'da kadroda yer almayacak.

Beşiktaş tarafında ise Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlığı bulunuyor. Wilfried Ndidi ve El Bilal Toure ise milli takımda olduğu için Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11, YEDEKLER!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının henüz ilk 11'leri belli olmadı. Karşılaşmanın başlamasına 1 saat kala kulüplerin resmi sosyal medya hesabı üzerinden ilk 11'lerini duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ, Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Taylan, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Orkun, Cerny, Tammy Abraham