Asgari ücret için ezber bozan rakam! Murat Bal'dan '30 bin TL üstü' çıkışı! '

Asgari ücrette son viraja girildi. Vatadanlar zamlı asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesinde kulislerde konuşulan senaryolar dikkatle izleniyor. Henüz resmi bir takvim açıklanmazken, canlı yayınlarda dile getirilen değerlendirmeler beklentileri şekillendiriyor.
TGRT Haber ekranında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal’ın “sürpriz olmaz” vurgusu ise tartışmayı yeni bir noktaya taşıdı. Gözler şimdi Bal’ın işaret ettiği kritik rakamlara çevrildi. İşte Bal'ın yorumları ve zamlı asgari ücretle ilgili beklenen rakamlar...
'BEKLENTİ 25 CİVARINDA AMA...'
"Yüzde 16-19 enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılında, yüzde 20'lerle bu konuşulmaya başlandı. Ama yurt dışından da özellikle işte kredi derecelendirme kuruluşları olsun, Deutsche Bank gibi büyük firmalar olsun yüzde 25 gibi tahminler yapıyorlar. Bizim de tahminimiz yüzde 25 civarıydı.
'SINIRLAR ZORLANABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'
Ama ben her zaman bir es koyuyorum oraya. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız konuya dahil olursa, o zaman yani bütün parametre değişiyor. Orada kendisi de, özellikle bunu ben neden söylüyorum?
İşveren Sendikasının Genel Kurulunda, TİSK'in Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı atıfta bulunuyorum devamlı olarak. Orada ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Elinizi cebinize atın dedi. Kefenin cebi yok dedi. Pek çok şey söyledi. Burada ben bu şekilde bir olay olabilir, hatta psikolojik sınır olan 30 bin TL bile zorlanabilir diye düşünüyorum.
YÜZDE 25 DE SÜRPRİZ DEĞİL 30 BİN ÜSTÜ DE!
Yani benim için yüzde 25 de sürpriz değil, 30 bin üstü de sürpriz değil. Dediğim gibi eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaya müdahil olursa bu şekilde olabilir.
3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Toplantı da bugün yarın açıklanır. Ben bu hafta içinde kesin olacağını düşünüyorum. Zaman daraldı ama 3 veya 4'te genelde biz alıyoruz. Yani 3 de olsa sürpriz olmaz. 4 de olsa bir sürpriz olmaz. Ama ben bu hafta içinde bunun çıkacağını düşünüyorum.
Zaten TÜRK-İŞ masada değil. Burada yoğun böyle bir tartışmalı müzakerelerin de geçeceği bir durum da yok. Sayın Bakan biz aynı zamanda TÜRK-İŞ'in de işçi tarafının da temsilcisi olarak masadayız diye bir beyanı var biliyorsunuz.
Geçen hafta HAK-İŞ'le TÜRK-İŞ'le ben dedi HAK-İŞ masası kurdum, TÜRK-İŞ masası kurdum şeklinde kendilerini kendi evlerinde ziyaret etti. Ya ben bu hafta içinde asgari ücret rakamının belirleneceğini düşünüyorum. Bu hafta içinde biter herhalde"
ZAM İHTİMALLERİNE GÖRE OLASI RAKAMLAR
Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.