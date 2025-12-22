Menü Kapat
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Komşusu can verdikten sonra altınları böyle satmaya gitti

Siirt'te Gülhan Börülce'nin hayatını kaybettiği cinayet kan dondurdu. 2 çocuk annesi kadına saldıran kişinin komşusu olduğu belirlenmişti. Talihsiz kadını öldüren adamın kuyumcuya giderek satmaya çalıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra çalınan altınlarının bir kuyumcuda satıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Komşusu can verdikten sonra altınları böyle satmaya gitti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ


Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlılardan Ş.K., emniyetteki ifadesinde komşuları Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etmişti. Ş.K. ve karısı F.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Komşusu can verdikten sonra altınları böyle satmaya gitti


Öte yandan Ş.K.'nın çaldığı altınları bir kuyumcuda bozduğu anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının altınları verdiği ve satışın yapıldığı görüldü.

Komşusu can verdikten sonra altınları böyle satmaya gitti
