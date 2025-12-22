Komşusu can verdikten sonra altınları böyle satmaya gitti

Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra çalınan altınlarının bir kuyumcuda satıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlılardan Ş.K., emniyetteki ifadesinde komşuları Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etmişti. Ş.K. ve karısı F.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Öte yandan Ş.K.'nın çaldığı altınları bir kuyumcuda bozduğu anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının altınları verdiği ve satışın yapıldığı görüldü.