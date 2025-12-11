Bir kadın çocukları önünde katledildi! Komşuları defalarca uyarmış: "Bu seni bir gün öldürecek"

İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi 32 yaşındaki Hilal Aktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aktepe'nin eski eşi olan ve 5 suç kaydı bulunan Necip Savaş D. tarafından bıçaklanarak katledildiği öğrenildi.

4 ÇOCUK ANNESİ KADIN KATLEDİLDİ

Hilal Aktepe'yi katlettikten sonra araçla kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Şüpheli hakkında aile içi şiddet nedeniyle 2020 tarihinde 2 aylık tedbir/uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hilal Aktepe'nin 3 kız, 1 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.

KOMŞULARI DEFALARCA UYARMIŞ: BİR GÜN SENİ ÖLDÜRECEK

Yaşananları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan mahalle sakini Adile Doğan, "Dün akşam olay gerçekleşti, gece birde öğrendik biz de olayı. Bugün buraya hem kadının kim olduğunu öğrenmek hem de kim tarafından katledildiğini öğrenmek için geldik. Maalesef yine boşandığı eş tarafından katledilmiş bir kız kardeşimizle karşı karşıyayız. Yine bir suç makinası, daha önce çok fazla kavgalar olmuş. Sokak ortasında yakın zamanda kadına saldırmış, yine arkadaşları falan araya girmiş. Dört yıldır burada oturuyor. Kendi halinde, çok iyi bir anne olduğu söyleniyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız bütün komşuları şu an onun için ağlıyor; arkadaşlar onun için ağlıyor. Dört tane çocuğu var kadının, çocukların hepsi okuyor, hepsi okullu. Dediğim gibi kendi halinde, komşulukları iyi, şen şakrak bir kadın olduğu söyleniyor. İyi bir anne; tek başına yetmeye çalışan. Aynı zamanda bu olay yerindeki evinde de kiracı olarak kalıyor. Kimseye bir rahatsızlık vermeyen fakat sürekli komşuları, arkadaşları tarafından da uyarılan, ‘Bu seni bir gün öldürecek, dikkat et.' Çünkü sürekli peşinde, sürekli takip halinde; bulduğu yerde şiddet uygulamaya çalışan. Ev sahibi, kavgasız gün olmadığını, sürekli kapıya dayandığını, sürekli geldiğini ve bunu uzaklaştırma kararına rağmen yaptığını söyledi." dedi.

KIZLARININ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

4 senedir kadının burada yaşadığını ve eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini aktaran Sebahat Küçük isimli vatandaş, "4 çocuğu var üçü kız, kızlarının önünde katledilmiş. Oğlu da babasının yanındaymış. Oğlunu da polisler götürmüş bildiğimiz kadarıyla" ifadelerini kullandı.