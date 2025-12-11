Menü Kapat
10°
 | Serhat Yıldız

Felaketten dönüldü: Evin çatısını delen kaya parçası şok etti!

Giresun’un Görele ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yürütülen riskli kaya parçalama çalışması sırasında kopan bir kaya parçası yuvarlanarak Güzel Korkmaz’a ait evin çatısından içeri girerek maddi hasara yol açtı. Olay anında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İşte detaylar...

'un Görele ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen riskli kaya parçalama çalışmaları sırasında beklenmedik bir kaza yaşandı. Çalışmalar esnasında yerinden kopan büyük bir kaya parçası yuvarlanarak Güzel Korkmaz'a ait konutun çatısını delip içeri girdi ve evde ciddi maddi hasara neden oldu.

Felaketten dönüldü: Evin çatısını delen kaya parçası şok etti!

Felaketten dönüldü: Evin çatısını delen kaya parçası şok etti!

Olayın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan ev sahibi Güzel Korkmaz, en büyük tesellinin o an evde kimsenin bulunmaması olduğunu dile getirdi. Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha önce evimizin yukarısında bir heyelan olmuştu ve biz de yetkililere başvurarak heyelan riskinin ortadan kaldırılmasını talep etmiştik. Yapılan keşfin ardından başlatılan çalışmada biz evde yokken kaya parçası kopup evin içine girmiş. Çok şükür bir facia yaşanmadı. Yetkililer, meydana gelen maddi hasarın da giderileceğini ifade ettiler."

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Giresun İl ve Acil Durum Müdürlüğü'nden () bir açıklama geldi. Açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 147 Ada 97 Parsel'deki konutun arkasında bulunan "askıdaki taşların düşürülmesi" işinin afet önleyici tedbirler kapsamında ihale edildiği ve çalışmaların yüklenici firma tarafından başlatıldığı bilgisi verildi.

Felaketten dönüldü: Evin çatısını delen kaya parçası şok etti!

AFAD, çalışma süresince konutun önlem amacıyla boşaltıldığını belirterek, kazanın çalışma esnasında askıdaki bir taşın yuvarlanması sonucu meydana geldiğini doğruladı. Açıklamada, oluşan maddi hasarın sözleşme gereği yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu vurgulandı: "Meydana gelen olay sonucunda oluşan maddi hasar, sözleşme gereği yüklenici sorumluluğundadır. Hasarın giderilmesi ve konutun eski haline getirilmesiyle ilgili çalışmalar, idaremiz kontrolünde süratle başlatılmıştır."

Can kaybının yaşanmadığı olayda evdeki hasarın kısa sürede giderilmesi için AFAD kontrolünde çalışmaların hızla başlayacağı öğrenildi.

