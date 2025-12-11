DEM Heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Heyeti yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 14.00'te yapılacak. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecek.

MHP, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.

ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir." ifadesi kullanıldı.