Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

DEM Heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmenin saati belli oldu. DEM Parti görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DEM Heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 16:12

DEM Heyeti yarın lideri 'yi 'de ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 14.00'te yapılacak. İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; DEVA Partisi Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecek.

DEM Heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

MHP, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.

ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.

DEM Heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir." ifadesi kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu TBMM'de
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#tbmm
#mhp
#terör
#dem parti
#ali babacan
#Ypg-pyd
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.