Geminid meteor yağmuru saat kaçta 13 Aralık? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izlenir?

Geminid Meteor Yağmuru her yıl düzenli olarak aralık ayında gerçekleşiyor. Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçıların yakından takip ettiği meteor yağmuru bu yıl 13 Aralık Cumartesi gününü 14 Aralık Pazar gününe bağlayan gece en yoğun noktasına ulaşacak. Uzmanlara göre meteor yağmuru en yoğun şekilde bu tarihte gözlemlenebilecek.

Vatandaşlar tarafından Geminid meteor yağmuru saat kaçta olduğu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izleneceği belli oldu.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 13 ARALIK?

Geminid meteor yağmuru açıklanan bilgilere göre 13 Aralık Cumartesi gününü 14 Aralık Pazar gününe bağlayan gece saat 4 gibi maksimumdan geçecek. Bilim insanları tarafından açıklanan bilgilere göre ışık kirliliği olmayan bir yerde saatte 120 civarı meteoru çıplak gözle görmek mümkün olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde ışık kirliliğinden dolayı meteor yağmurlarını izlemek çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzaklaşması gerekiyor. Şehir merkezlerinden uzak ve havanın açık olduğu yüksek rakımlı yerlere giderek vatandaşlar Geminid meteor yağmurunu izleyebilecekler.