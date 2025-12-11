Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Geminid meteor yağmuru saat kaçta 13 Aralık? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izlenir?

Her yıl düzenli olarak aralık ayında gerçekleşen Geminid meteor yağmurunun zirve noktasına sayılı günler kaldı. 4 Aralık tarihinde başlayan Geminid meteor yağmuru 13 Aralık Cumartesi gününü 14 Aralık Pazar gününe bağlayan gece en yoğun şekilde gerçekleşecek. Tarihin yakınlaşmasıyla birlikte Geminid meteor yağmurunun saat kaçta olduğu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da meteor yağmuru nereden izleneceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Geminid meteor yağmuru saat kaçta 13 Aralık? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:48

Geminid her yıl düzenli olarak aralık ayında gerçekleşiyor. Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçıların yakından takip ettiği meteor yağmuru bu yıl 13 Aralık Cumartesi gününü 14 Aralık Pazar gününe bağlayan gece en yoğun noktasına ulaşacak. Uzmanlara göre meteor yağmuru en yoğun şekilde bu tarihte gözlemlenebilecek.

Vatandaşlar tarafından Geminid meteor yağmuru saat kaçta olduğu merak ediliyor. , , İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izleneceği belli oldu.

Geminid meteor yağmuru saat kaçta 13 Aralık? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izlenir?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 13 ARALIK?

Geminid meteor yağmuru açıklanan bilgilere göre 13 Aralık Cumartesi gününü 14 Aralık Pazar gününe bağlayan gece saat 4 gibi maksimumdan geçecek. Bilim insanları tarafından açıklanan bilgilere göre ışık kirliliği olmayan bir yerde saatte 120 civarı meteoru çıplak gözle görmek mümkün olacak.

Geminid meteor yağmuru saat kaçta 13 Aralık? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izlenir?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde ışık kirliliğinden dolayı meteor yağmurlarını izlemek çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzaklaşması gerekiyor. Şehir merkezlerinden uzak ve havanın açık olduğu yüksek rakımlı yerlere giderek vatandaşlar Geminid meteor yağmurunu izleyebilecekler.

ETİKETLER
#istanbul
#meteor yağmuru
#Ankara
#Geminid Meteor Yağmuru
#13 Aralık
#14 Aralık
#Saat 4
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.