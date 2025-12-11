Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Sektörün toplam mevduatı 26 trilyon 809,5 milyar liraya düşerken, kredi hacmi ise 21 trilyon 555,7 milyar liraya yükseldi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:57

sektörünün toplam mevduatı, 5 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 440 milyar 937 milyon 625 bin lira azalışla 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5 Aralık ile biten haftada 440 milyar 937 milyon 625 bin lira azalarak 27 trilyon 250 milyar 421 milyon 426 bin liradan, 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liraya düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi yüzde 2 azalarak 14 trilyon 533 milyar 915 milyon 775 bin lira, (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,5 düşüşle 8 trilyon 966 milyar 204 milyon 41 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 249 milyar 421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 212 milyar 73 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 5 Aralık itibarıyla 2 milyar 42 milyon dolarlık azalış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,3 artarak 5 trilyon 431 milyar 104 milyon 686 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 662 milyar 114 milyon 79 bin lirası konut, 49 milyar 425 milyon 737 bin lirası taşıt, 2 trilyon 71 milyar 461 milyon 949 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 648 milyar 72 milyon 921 bin lirası da bireysel kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Aralık ile biten haftada 95 milyar 510 milyon 14 bin lira artarak 21 trilyon 555 milyar 689 milyon 173 bin liraya yükseldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
ETİKETLER
#bankacılık
#kredi
#tcmb
#mevduat
#yabancı para
#Tl Likiditesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.