Fenerbahçe devre arasını ateşledi: Norveç'te Sörloth zirvesi!

Süper Lig devi Fenerbahçe, yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesi operasyon düğmesine bastı. Sarı-Lacivertli idareciler, Norveç'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann maçı öncesinde kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Bu zirveden çıkan kararlar, kulübün hem yıldız transferi hem de kaynak oluşturma hedefini net bir şekilde gözler önüne serdi.

SÖRLOTH TEMASI NORVEÇ'TE: YÖNETİM DEVREYE GİRDİ!

Transfer piyasasında adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth için düğmeye basıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika bilgisine göre, Sarı-Lacivertli yöneticiler, Brann maçı için bulundukları Norveç'te, tecrübeli forvetin menajeriyle bir araya gelecek. Görüşmenin maç öncesi veya hemen sonrası gerçekleşmesi bekleniyor. Sörloth'u kadroya katmak için tüm imkanlar zorlanıyor.

SZYMANSKI VE EN-NESYRI VEDA PEŞİNDE!

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, devre arasında takımdan ayrılma isteğini bir kez daha yineledi! Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Youssef En-Nesyri de "şartlar ne olursa olsun" teklif gelmesi durumunda ayrılmak istiyor. Tartışmalı performansıyla eleştirilen En-Nesyri'nin ayrılık talebi, yönetim tarafından yeni transferlere kaynak oluşturma amacıyla olumlu karşılanmış durumda. Yıldız forvet için özellikle Arabistan pazarından gelecek teklifler bekleniyor.

YENİ ARDA GÜLER Mİ GELİYOR?

Geleceğe yatırım yapma hedefinde olan Fenerbahçe'nin radarına U17 Dünya Kupası'nda parlayan Mısırlı forvet Hamza Abdel Karim girdi. Yağız Sabuncuoğlu, Sarı-Lacivertlilerin önümüzdeki günlerde genç oyuncunun ailesiyle bir görüşme yapacağını ve şartlar uygun olursa resmi teklif sunulacağını belirtti. Öte yandan, Finlandiya KuPS U19 takımında oynayan 16 yaşındaki Volkan Mutlu için de girişimler başladı. Transfer kulislerinde "yeni Arda Güler" olarak lanse edilen genç ismin, 8 maçta 1 golü bulunuyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A POLONYA YOLU GÖRÜNDÜ!

Son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a sürpriz bir teklif geldi. Polonya'dan gelen resmi teklifi değerlendirmeye alan Fenerbahçe, bu transferle hem kaynak oluşturmayı hem de oyuncunun ayrılık isteğine karşılık vermeyi planlıyor.

TEDESCO'NUN KANAT PLANI: NENE SOLA, SAĞA TAKVİYE!

Teknik direktör Tedesco'nun transferdeki beklentileri de ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının, Nene'yi sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile rotasyonda kullanmak istediği, ancak sağ kanat pozisyonu için kesinlikle takviye yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

OOSTERWOLDE İÇİN KRİTİK EŞİK

Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği Jayden Oosterwolde için menajeriyle temaslar başladı. Fenerbahçe yönetiminin, Hollandalı savunmacı için $20 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakacağı iddia ediliyor.