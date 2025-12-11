Menü Kapat
TGRT Haber
 Ümit Buget

Bakan Uraloğlu: Otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inci sıradayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı sıradayız ama son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inci sıradayız" dedi.

9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi Genel Müdürlüğünde düzenlendi. ‘Hedef Net Sıfır Emisyon: Sürdürülebilir ve Dirençli Asfalt Yollar' temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumun açılışı Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

' ARTIŞ HIZINDA AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADAYIZ'
Burada konuşan Uraloğlu, ve iletişim altyapısına ilişkin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı sıradayız ama son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1. sıradayız. İnşallah 2028 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 31 bin 250 kilometreye otoyol uzunluğumuzu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

'VATANDAŞIMIZIN ‘YOLDA KAYBETTİĞİ ZAMANI' EN AZA İNDİRMEYİ KENDİMİZE ŞİAR EDİNDİK'
Asfalt teknolojilerinde Türkiye'nin attığı adımların isabetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Japonya, ABD ve Avrupa ülkeleri de hızlı bakım-rehabilitasyon projelerine milyarlarca dolarlık bütçeler ayırıyor; çünkü biliyorlar ki kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir yol altyapısı, bir ülkenin ekonomik rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri. Türkiye olarak biz de bu gerçekle hareket ediyoruz. Bugün Karayolları Genel Müdürlüğümüz, gece-gündüz demeden, trafiği minimum aksatarak yaptığı hızlı asfalt yenileme projeleriyle, vatandaşımızın ‘yolda kaybettiği zamanı' en aza indirmeyi kendine şiar edinmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inci sıradayız

Uraloğlu, inşa ettikleri yolların beklentileri karşıladığını belirterek, "Yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli yolların yapılması hedeflerine paralel olarak, yol üstyapılarının teşkilinde, farklı iklim, arazi ve çevreye duyarlı, yapım ve bakım maliyeti düşük asfalt imalatlarının gerçekleştirilmesi de önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, uzun ömürlü yollar inşa etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi temel öncelik haline getirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu doğrultuda standartlarımızla sürdürülebilir ve dirençli inşaat tekniklerini ve yenilikçi malzemeleri destekliyoruz desteklemeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla, ekonomik verimliliği sağlarken Türkiye'nin ulaşım altyapısının dayanıklılığını da artırıyoruz. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, doğrultusunda üretim ve uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşmasını sağlamış olacağız. Üretim tesislerinde, akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim tekniklerini teşvik ederken, asfalt üretiminde enerji tasarrufu sağlayan emisyonları azaltan ılık karışımın yaygınlaşmasını destekliyoruz."

Bakan Uraloğlu: Otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inci sıradayız

'SEKTÖRÜMÜZÜ GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK HALE GETİRECEĞİZ'
Uraloğlu, sürdürülebilir ulaştırmanın teknolojik yenilikler, ekonomik verimlilik ve uluslararası rekabet açısından büyük bir fırsat olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Asfalt üretim sektörü; üreticileri, yüklenicileri, tedarikçileri, akademisi ve kamu kurumlarıyla birlikte bu dönüşümde kilit bir rol oynamaktadır. Bugün burada ortaya koyduğumuz ortak vizyon ile sektörümüzü yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getireceğiz. Türkiye, altyapı yatırımlarında nasıl dünya çapında bir başarı hikayesi yazdıysa, sürdürülebilir ve iklim dostu ulaştırma alanında örnek bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bugüne kadar sizlerle birlikte karayolları üstyapılarının performansı ve ömrünü artırırken, iklim değişikliği etkisinin sınırlandırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliği ve gürültüyü azaltmaya yönelik önemli kazanımlar elde ettik. Bu noktada bu kazanımlardan gelen tecrübelerin paylaşılması, teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni bulguların ortaya konulması ve karşılaşılan problemlerin çözüme kavuşturulması açısından bu sempozyumu çok değerli bir platform olarak görüyorum.


Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu'na ehli nazar tablosu hediye etti. Bakan Uraloğlu, hediye takdiminin ardından alanda bulunan stantları gezdi.

