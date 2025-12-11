Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Trump'ın "Altın Kart"ı rekor sürede ABD'de oturum imkanı sağlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşım ile altın kartı duyurdu. Niteliki ve güvenlik taraması sonrasında başarılı olanlar doğrudan vatandaşlık sahibi olabilecek. Dünyanın gündeminde olan altın kart nedir, nasıl alınır araştırması da başladı.

Trump'ın
11.12.2025
11.12.2025
ABD Başkanı , Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, kartın "nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan yolu" sağlayacağını açıkladı.

TRUMP ALTIN KART NEDİR, NASIL ALINIR?

Donald Trump, altın kart ile başvuru sahibinin ülkeye "kayda değer fayda sağlayacağını" kanıtlaması şartıyla verilen özel bir türü olarak tanımlanacağını duyurdu. Rekor sürede ABD'de oturum hakkı imkanı sunarken İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahipleri oturum hakkı alabilecek.

Trump'ın "Altın Kart"ı rekor sürede ABD'de oturum imkanı sağlıyor

TRUMP ALTIN KART FİYATI

ABD'de bir çalışanı sponsor etmek isteyen şirketlerin 2 milyon dolar ödemesi gerekmekte. Altın kartın yanında 5 milyon dolar karşılığında özel vergi avantajları sunan platin versiyonun da çıkması bekleniyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, "hükümetin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güvenlik taramasından" geçirileceğini ve kart sahiplerinin 5 yıl sonra vatandaşlığa giden bir yola sahip olacağını paylaştı. Başvuru yapanların 'ne önemli ölçüde fayda sağlayacağının kanıtı" olarak 1 milyon dolarlık bir ücret ödemesi gerekmekte.

