BİM Aktüel 12 Aralık ürün katalogu! Bu Cuma BIM'e gelecek olan ürünler arasında Lego ve ısıtıcı yer aldı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BIM marketlere yeni aktüel ürünler gelecek. BİM'in resmi internet sitesinde 12 Aralık Aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Katalogda peşin fiyatına 6 taksitli çift yönlü şömine ısıtıcı, fanlı konvektör ve radyatör yer aldı. Ayrıca Casper VIA X45 cep telefonu 9.990 TL'den satışa sunulacak. Uygun fiyatları telefonlar arasında yer alan Casper VIA M45 cep telefonu ise 6.990 TL'den satılacak. Çocuklar için ise Lego ve oyuncak ev gibi ürünlerin BİM marketlere geleceği belirtildi. Açıklanan bilgilere göre peşin fiyatına 6 taksitle ısıtıcılar ve LEGO marka oyuncaklar bu cuma BİM marketlerde satışta olacak.
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.190 TL
Fanlı Konvektör - 1.750 TL
9 Dilim Yağlı Radyatör - 2.390 TL
Fanlı Isıtıcı - 649 TL
Dikey Isıtıcı - 1.850 TL
Mini Quartz Isıtıcı - 599 TL
Casper VIA X45 Cep Telefonu - 9.990 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu - 6.990 TL
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti - 199 TL
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı - 499 TL
Tablet Kalemi - 499 TL
Desenli Telefon Kılıfları - 149 TL
Telefon Kılıf Süsleri - 139 TL
Figürlü Kulaklık Kılıfları - 159 TL
Oyuncak Ev - 649 TL
Duvar Halısı - 359 TL
Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı - 87 TL
Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek - 299 TL
Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız - 79 TL
Konteyner Taşıyıcı Tır - 89 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu - 169 TL
Lisanslı Sayal 10 Kutu Oyunu - 119 TL
Kelebek Kurutmalık - 679 TL
Ütü Masası - 849 TL
Cam Pipet Ve Fırça Seti - 49 TL
2'li Ayaklı Kristal Su Bardağı - 139 TL
6'lı Cam Kahve Yanı Bardak - 169 TL
Ayaklı Cam Kupa Çeşitleri 2'li - 249 TL
Desenli Ayaklı Fincan Seti 4'lü - 599 TL
Cam Salata/Servis Kasesi - 129 TL
Manuel Rondo - 699 TL
Tekli Arabalar - 99 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi - 549 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti - 159 TL
Oyuncak Meyve Kesme Seti - 199 TL
Çocuk Şemsiyesi - 199 TL
Yazar Kasa ve Hamburger Seti - 479 TL
Çocuk Odası Kitaplığı - 899 TL
Çok Amaçlı 3 Katlı Raf - 499 TL
BİM'e aktüel ürünler kapsamında 12 Aralık 2025 Cuma günü gelecek olan Lego ürünleri şöyle:
LEGO City Polis Arabası - 399 TL
LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası - 699 TL
LEGO Technic Ağır is Buldozeri - 395 TL
LEGO DUPLO Polis Motosikleti - 399 TL
LEGO Classic Yiyecek Arkadaşlar - 419 TL
LEGO Friends Macera Kampı Okculuk Alanı - 539 TL
LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı - 599 TL
LEGO Botanicals Gül - 599 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek - 259 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek - 289 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 899 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti - 699 TL
Tek Kişilik Battaniye - 509 TL
Çift Kişilik Battaniye - 549 TL
Dokuma TV Battaniyesi - 189 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan - 379 TL