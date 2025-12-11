BİM Aktüel 12 Aralık ürün katalogu! Bu Cuma BIM'e gelecek olan ürünler arasında Lego ve ısıtıcı yer aldı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BIM marketlere yeni aktüel ürünler gelecek. BİM'in resmi internet sitesinde 12 Aralık Aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Katalogda peşin fiyatına 6 taksitli çift yönlü şömine ısıtıcı, fanlı konvektör ve radyatör yer aldı. Ayrıca Casper VIA X45 cep telefonu 9.990 TL'den satışa sunulacak. Uygun fiyatları telefonlar arasında yer alan Casper VIA M45 cep telefonu ise 6.990 TL'den satılacak. Çocuklar için ise Lego ve oyuncak ev gibi ürünlerin BİM marketlere geleceği belirtildi. Açıklanan bilgilere göre peşin fiyatına 6 taksitle ısıtıcılar ve LEGO marka oyuncaklar bu cuma BİM marketlerde satışta olacak.

BİM AKTÜEL 12 ARALIK KATALOĞU 2025

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.190 TL

Fanlı Konvektör - 1.750 TL

9 Dilim Yağlı Radyatör - 2.390 TL

Fanlı Isıtıcı - 649 TL

Dikey Isıtıcı - 1.850 TL

Mini Quartz Isıtıcı - 599 TL

Casper VIA X45 Cep Telefonu - 9.990 TL

Casper VIA M45 Cep Telefonu - 6.990 TL

Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti - 199 TL

Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı - 499 TL

Tablet Kalemi - 499 TL

Desenli Telefon Kılıfları - 149 TL

Telefon Kılıf Süsleri - 139 TL

Figürlü Kulaklık Kılıfları - 159 TL

BİM'E CUMA GÜNÜ NE GELECEK 2025?

Oyuncak Ev - 649 TL

Duvar Halısı - 359 TL

Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı - 87 TL

Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek - 299 TL

Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız - 79 TL

Konteyner Taşıyıcı Tır - 89 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu - 169 TL

Lisanslı Sayal 10 Kutu Oyunu - 119 TL

Kelebek Kurutmalık - 679 TL

Ütü Masası - 849 TL

Cam Pipet Ve Fırça Seti - 49 TL

2'li Ayaklı Kristal Su Bardağı - 139 TL

6'lı Cam Kahve Yanı Bardak - 169 TL

Ayaklı Cam Kupa Çeşitleri 2'li - 249 TL

Desenli Ayaklı Fincan Seti 4'lü - 599 TL

Cam Salata/Servis Kasesi - 129 TL

Manuel Rondo - 699 TL

Tekli Arabalar - 99 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi - 549 TL

Oyuncak Bulaşık Sepeti - 159 TL

Oyuncak Meyve Kesme Seti - 199 TL

Çocuk Şemsiyesi - 199 TL

Yazar Kasa ve Hamburger Seti - 479 TL

Çocuk Odası Kitaplığı - 899 TL

Çok Amaçlı 3 Katlı Raf - 499 TL

BİM AKTÜEL LEGO MU GELİYOR 12 ARALIK?

BİM'e aktüel ürünler kapsamında 12 Aralık 2025 Cuma günü gelecek olan Lego ürünleri şöyle:

LEGO City Polis Arabası - 399 TL

LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası - 699 TL

LEGO Technic Ağır is Buldozeri - 395 TL

LEGO DUPLO Polis Motosikleti - 399 TL

LEGO Classic Yiyecek Arkadaşlar - 419 TL

LEGO Friends Macera Kampı Okculuk Alanı - 539 TL

LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı - 599 TL

LEGO Botanicals Gül - 599 TL

BİM AKTÜEL HANGİ ÜRÜNLER VAR 2025?

Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek - 259 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek - 289 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 899 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti - 699 TL

Tek Kişilik Battaniye - 509 TL

Çift Kişilik Battaniye - 549 TL

Dokuma TV Battaniyesi - 189 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan - 379 TL