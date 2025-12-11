İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası şok tahmin: Vatandaş altına yönelmez

DÖVİZ YATIRIMCISI TETİKTE

"2025 yılı itibarıyla Merkez Bankası daha teknik raporlar açıklayan bir yapıya sahip" diyen Memiş, 150 baz puanın uygun görülmesinin piyasalar açısından sorun teşkil etmediğini belirtti ve "2026 yılında da bu faiz indirim politikasının devam etmesi bekleniyor ancak mevduat sahiplerinin bu politikayla kazanç sağlaması zor görünüyor. Bu nedenle yatırımcıların mevduattan çıkıp alternatif araçlara yönelme ihtimali var. Borsa bu noktada önemli bir alternatif olabilir. Döviz talebinin tekrar artıp artmayacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek" dedi.

