İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası şok tahmin: Vatandaş altına yönelmez

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 150 baz puan indirerek 38,00 seviyesine çekti. Açıklanan faiz kararı sonrasında TGRT Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son kararında yine piyasa dostu bir açıklama yaptığını söyleyen Memiş, piyasaların beklentisini karşıladığını 150 baz puanlık faiz indiriminin piyasalarda şu anda belirgin bir etkileşime neden olmadığını söyledi.
Memiş, "Borsa tarafında 11.200 puan seviyeleri korunuyor, dolar stabil. Piyasalar şu anda bu karara kayda değer bir tepki göstermedi. Endeks tarafında pozitif görünümün devam etmesi beklenebilir" diyerek Borsa yatırımcısının beklediği haberi verdi.
"2025 yılı itibarıyla Merkez Bankası daha teknik raporlar açıklayan bir yapıya sahip" diyen Memiş, 150 baz puanın uygun görülmesinin piyasalar açısından sorun teşkil etmediğini belirtti ve "2026 yılında da bu faiz indirim politikasının devam etmesi bekleniyor ancak mevduat sahiplerinin bu politikayla kazanç sağlaması zor görünüyor. Bu nedenle yatırımcıların mevduattan çıkıp alternatif araçlara yönelme ihtimali var. Borsa bu noktada önemli bir alternatif olabilir. Döviz talebinin tekrar artıp artmayacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek" dedi.
Memiş, "Ekonomi yönetiminin birlikte hareket ettiği, hedeflerin ortak olduğu bir süreç izleniyor. Yıl içinde zaman zaman revizeler olabilir ancak büyüme tahminleri güçlü geldiği, rezervler korunduğu ve piyasa iletişimi sağlıklı yürüdüğü sürece büyük bir sorun beklenmiyor" dedi.
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birinin faiz indirimlerinin banka faizlerine yansıyıp yansımayacağı olduğunu belirten Memiş, "Artık sahne bankalarda. Bankaların kredi tarafında eli taşın altına koyması, kredi musluklarını daha fazla açması gerekiyor. 2026 yılında Merkez Bankası’nın en az üç kez daha faiz indirebileceği tahmin ediliyor" diyerek yatırımcılara bilgi verdi.
Memiş, "Merkez Bankası yaklaşık 7 aydır piyasa dostu adımlar atıyor ve öngörülebilir bir politika sürdürüyor. Bu nedenle agresif değil, daha stabil ve beklentilere uygun indirimlerin devam etmesi bekleniyor" dedi.
Yılın ikinci yarısında piyasalarda daha fazla gevşeme görülebileceği belirtilirken bazı yatırımcılar bankaların faiz kararından sonra hangi pozisyonları alacağını merak ediyor. Ancak 2026 yılında dışsal etkenlerin belirleyici olacağı da ifade ediliyor.
Memiş, "2026 yılına ilişkin sosyal medyada “dolar uçacak, kaçacak” diye manşetler görebilir. Bunlar tamamen asılsız ve yanlıştır. Buna karşı dikkatli olunmalı. Dolar kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Döviz bir yatırım aracı değildir; bu tarafa boşuna yönelmemek gerekir" diyerek yatırımcıları uyardı.
Ekonomi yönetiminin, mevduat faizleri %40’ın altına gerilemişken farklı bir ürün çıkarması gerektiğini belirten Memiş, "Vatandaşları TL bazlı borçlandıracak bir model olması durumunda, vatandaş altın gibi emtialara yönelmez. TL bazlı borçlandırmayı teşvik etmek için farklı stratejiler belirlenmeli" dedi.
"Mevduattan çıkan vatandaş farklı yatırım araçları arıyorsa, ekonomi yönetiminin işaret ettiği yerlere yönelmek daha makul olabilir. Dövizde “uçacak, kaçacak” söylemleri gerçekçi değil, yorumlara uygun değil diyen Memiş yatırımcıya yol gösterdi.
Memiş ayrıca "Euro tarafında 2026 yılında 1.21–1.22 seviyeleri görülebilir. Euro’nun değer kazanması Türkiye ekonomisine ekstra katkı sağlayacaktır. Çünkü ihracatta Euro ile satış yapıp, dövizle alım gerçekleştiriliyor. Doların stabil kalması, Euro’nun güçlü durması Türkiye ekonomisi açısından olumlu olacaktır" dedi.