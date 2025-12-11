Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Avrupa Ligi'nde serüven devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği Fenerbahçe Brann maçı öncesi hangi ülkenin takımı araştırıldı.

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak. Nefes kesen karşılaşma öncesinde Brann takımının nerenin takımı olduğu da gündeme geldi. Brann, Norveç ülkesinin ekibi olarak mücadelelerine devam ediyor. Kulübün taraftar grubuna Bataljonen yani "Tabur" ismiyle hitap ediliyor.

BRANN NERENİN TAKIMI?

SK Brann, Norveç'in Bergen kentinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulan futbol kulübüdür. 2006 yılında maçlarındaki ortalama 16,707 seyirciye oynamıştır ve kulüp Norveç genelinde bu alanda birinci olmaktadır.

BRANN OYUNCU KADROSU

Mathias Dyngeland

Martin Hellan

Fredrik Pallesen Knudsen

Nana Kwame Boakye

Sakarias Opsahl

Japhet Sery Larsen



Mads Hansen

Felix Horn Myhre

Niklas Castro

Emil Kornvig

Bård Finne

Tom Bramel

Ulrik Mathisen

Jonas Torsvik

Joachim Soltvedt

Jacob Lungi Sørensen

Eggert Aron Guðmundsson

Vetle Dragsnes

Denzel De Roeve



Sævar Atli Magnússon

Thore Pedersen

Mathias Klausen

Niklas Jensen Wassberg

Eivind Helland

Mads Sande

Noah Holm

Markus Haaland

Jesper Eikrem

Lars Remmem

Rasmus Holten