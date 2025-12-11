Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Brann maçı için bekleyiş devam ederken Brann hangi ülkenin takımı, nerenin merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:55

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde serüven devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği Fenerbahçe Brann maçı öncesi hangi ülkenin takımı araştırıldı.

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak. Nefes kesen karşılaşma öncesinde Brann takımının nerenin takımı olduğu da gündeme geldi. Brann, ülkesinin ekibi olarak mücadelelerine devam ediyor. Kulübün taraftar grubuna Bataljonen yani "Tabur" ismiyle hitap ediliyor.

Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak

BRANN NERENİN TAKIMI?

SK Brann, Norveç'in kentinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulan kulübüdür. 2006 yılında maçlarındaki ortalama 16,707 seyirciye oynamıştır ve kulüp Norveç genelinde bu alanda birinci olmaktadır.

BRANN OYUNCU KADROSU

Mathias Dyngeland
Martin Hellan
Fredrik Pallesen Knudsen
Nana Kwame Boakye
Sakarias Opsahl
Japhet Sery Larsen

Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak


Mads Hansen
Felix Horn Myhre
Niklas Castro
Emil Kornvig
Bård Finne
Tom Bramel
Ulrik Mathisen
Jonas Torsvik
Joachim Soltvedt
Jacob Lungi Sørensen
Eggert Aron Guðmundsson
Vetle Dragsnes
Denzel De Roeve

Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak


Sævar Atli Magnússon
Thore Pedersen
Mathias Klausen
Niklas Jensen Wassberg
Eivind Helland
Mads Sande
Noah Holm
Markus Haaland
Jesper Eikrem
Lars Remmem
Rasmus Holten

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Brann'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24 ihtimali
ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#bergen
#norveç
#Brann
#Sk Brann
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.