Brann hangi ülkenin, nerenin takımı? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Avrupa Ligi'nde serüven devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği Fenerbahçe Brann maçı öncesi hangi ülkenin takımı araştırıldı.
Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak. Nefes kesen karşılaşma öncesinde Brann takımının nerenin takımı olduğu da gündeme geldi. Brann, Norveç ülkesinin ekibi olarak mücadelelerine devam ediyor. Kulübün taraftar grubuna Bataljonen yani "Tabur" ismiyle hitap ediliyor.
SK Brann, Norveç'in Bergen kentinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulan futbol kulübüdür. 2006 yılında maçlarındaki ortalama 16,707 seyirciye oynamıştır ve kulüp Norveç genelinde bu alanda birinci olmaktadır.
Mathias Dyngeland
Martin Hellan
Fredrik Pallesen Knudsen
Nana Kwame Boakye
Sakarias Opsahl
Japhet Sery Larsen
Mads Hansen
Felix Horn Myhre
Niklas Castro
Emil Kornvig
Bård Finne
Tom Bramel
Ulrik Mathisen
Jonas Torsvik
Joachim Soltvedt
Jacob Lungi Sørensen
Eggert Aron Guðmundsson
Vetle Dragsnes
Denzel De Roeve
Sævar Atli Magnússon
Thore Pedersen
Mathias Klausen
Niklas Jensen Wassberg
Eivind Helland
Mads Sande
Noah Holm
Markus Haaland
Jesper Eikrem
Lars Remmem
Rasmus Holten