Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kulaklı ayak! İş kazasının ardından tuhaf ve başarılı çözüm

Doğu Çin'in Jinan şehrindeki bir fabrikada yaşanan korkunç bir olayda bir kadının kulağı başından koptu. Cerrahlar, geleneksel yöntemlerle kulağı dikemeyince ortaya ilginç bir çözüm çıktı.

Kulaklı ayak! İş kazasının ardından tuhaf ve başarılı çözüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 15:38

'in Jinan şehrinde fabrikada çalışan kadın, korkunç bir kazanın mağduru oldu. İş kazasında kadının kulağı, başından koptu. Saçı da makineye sıkışınca kafa ve boynundaki deri koptu. Soyadı Sun olduğu belirtilen işçi acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, Sun'ın kopan kulağının geleneksel yöntemlerle yerine dikilebilmesinin imkansız olduğunu fark ettiler. Tedavisini yürüten Dr. Qiu Shenqiang, kopmuş kulağın etrafındaki kan damarlarının "ciddi şekilde hasar gördüğünü" söyledi.

Kulaklı ayak! İş kazasının ardından tuhaf ve başarılı çözüm

KULAK SAĞ AYAĞA DİKİLDİ

Kulağı hayatta tutmak için cerrahlar, daha ince deriye ve uyumlu kan damarlarına sahip olan Sun'ın sağ ayağına tutturmaya karar verdiler; böylece kan dolaşımı sağlanabilecekti.

Kulaklı ayak! İş kazasının ardından tuhaf ve başarılı çözüm

The Mirror'ın haberine göre, Heterotopik greftleme olarak bilinen bu yöntem işe yaradı. Sun, bir süre kulağını ayağında taşıdı. Bu sırada bol ayakkabılar giydi ve fiziksel aktiviteyi oldukça hafif tuttu.

KULAK 5 AY SONRA YERİNE DİKİLDİ

Jinan'daki Shandong Qianfoshan Hastanesi'ndeki cerrahlar, beş aylık "parazit benzeri büyüme" sürecinin ardından nihayet kulağı doğal yerine geri nakletmeyi başardılar.

Kulaklı ayak! İş kazasının ardından tuhaf ve başarılı çözüm

Sun, tüm süreç bittiğinde gözyaşlarını tutamadı ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

