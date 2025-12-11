Kulaklı ayak! İş kazasının ardından tuhaf ve başarılı çözüm

Çin'in Jinan şehrinde fabrikada çalışan kadın, korkunç bir kazanın mağduru oldu. İş kazasında kadının kulağı, başından koptu. Saçı da makineye sıkışınca kafa ve boynundaki deri koptu. Soyadı Sun olduğu belirtilen işçi acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, Sun'ın kopan kulağının geleneksel yöntemlerle yerine dikilebilmesinin imkansız olduğunu fark ettiler. Tedavisini yürüten Dr. Qiu Shenqiang, kopmuş kulağın etrafındaki kan damarlarının "ciddi şekilde hasar gördüğünü" söyledi.

KULAK SAĞ AYAĞA DİKİLDİ

Kulağı hayatta tutmak için cerrahlar, daha ince deriye ve uyumlu kan damarlarına sahip olan Sun'ın sağ ayağına tutturmaya karar verdiler; böylece kan dolaşımı sağlanabilecekti.

The Mirror'ın haberine göre, Heterotopik greftleme olarak bilinen bu yöntem işe yaradı. Sun, bir süre kulağını ayağında taşıdı. Bu sırada bol ayakkabılar giydi ve fiziksel aktiviteyi oldukça hafif tuttu.

KULAK 5 AY SONRA YERİNE DİKİLDİ

Jinan'daki Shandong Qianfoshan Hastanesi'ndeki cerrahlar, beş aylık "parazit benzeri büyüme" sürecinin ardından nihayet kulağı doğal yerine geri nakletmeyi başardılar.

Sun, tüm süreç bittiğinde gözyaşlarını tutamadı ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.