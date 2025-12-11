Maltepe'de korkunç olay: Kargo çalışanı aracın içinde ölü bulundu!

İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini ve yetkilileri üzüntüye boğdu. Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi’nde bir otoparkta aracına binen kargo çalışanı, hareketsiz bir şekilde bulunarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Vatandaşlar tarafından şoför koltuğunda hareketsiz bulunan 70 yaşındaki N.C.’nin durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede N.C.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak ve cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"KENDİ BAŞINA ÖLMÜŞ"

Mahalle sakinlerinden Azmi Kahraman, ölen kişinin araçta bulunduğunu ifade ederek, “Kargo çalışanı bir kişi sabah işe gitmek üzere aracına binmiş ve hayatını kaybetmiş. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş, bir kızı varmış. Bu civara yeni taşınmış, tanıdık biri değilmiş. Aracın içinde kendi başına ölmüş” dedi.