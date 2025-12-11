Euro rekor kırdı! Faiz kararı sonrası tarihi zirveye oturdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fed, 2025 yılının son toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirim kararı aldı. İndirimle birlikte ABD'de politika faizi aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesine geldi. Açıklanan karar sonrasında dolar kan kaybetmeye başlarken Euro fırladı.
Faiz kararı sonrası dalgalanmaya başlayan döviz kurlarında Euro/ TL kuru ilk kez 50 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Fed kararıyla birlikte yatırımcıların beklediği projeksiyonlarda 2026 için tek faiz indirimi beklentisi korundu.
Saat 14.30 itibarıyla Euro/TL yüzde 50,05'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL ise rekor seviyenin biraz altında 42,61 seviyelerinde işlem görüyor.