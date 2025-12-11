Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Euro rekor kırdı! Faiz kararı sonrası tarihi zirveye oturdu

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların baskı altında kalmasıyla güçlenen Euro, TL karşısında da rekor seviyelere ulaştı. Euro/TL'de ilk kez 50 seviyesi aşıldı.

Euro rekor kırdı! Faiz kararı sonrası tarihi zirveye oturdu
Haber Merkezi
11.12.2025
11.12.2025
, 2025 yılının son toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirim kararı aldı. İndirimle birlikte ABD'de politika faizi aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesine geldi. Açıklanan karar sonrasında kan kaybetmeye başlarken Euro fırladı.

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

sonrası dalgalanmaya başlayan döviz kurlarında Euro/ TL kuru ilk kez 50 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Fed kararıyla birlikte yatırımcıların beklediği projeksiyonlarda 2026 için tek faiz indirimi beklentisi korundu.

Euro rekor kırdı! Faiz kararı sonrası tarihi zirveye oturdu

Saat 14.30 itibarıyla Euro/TL yüzde 50,05'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL ise rekor seviyenin biraz altında 42,61 seviyelerinde işlem görüyor.

