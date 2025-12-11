Güney Kore’de 35 milyon dolarlık kütüphane çöktü! Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'de inşaat sahasında çökme yaşandı. Gwangju şehrinde yer alan bir kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi enkaz altında kaldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza ihbarının yerel saatle 13.58'de geldiği ve olay yerine hızlıca kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

35 MİLYON DOLARLIK PROJE

İtfaiye yetkilileri, çelik yapının beton dökümü sırasında çöktüğünü belirtti. Yetkili, ikinci katın çatısının birinci kata doğru çöktüğünü ve arada herhangi bir destek bulunmadığını ifade etti.

Gwangju Büyükşehir Belediyesi tarafından eski bir atık yakma tesisinin bulunduğu alanda yapılan 51,6 milyar won (35 milyon dolar) değerindeki proje, toplam 11 bin 286 metrekarelik bir alanı kaplayacak şekilde, yerin üstünde iki kat ve bodrumda iki kat olmak üzere inşa ediliyordu.