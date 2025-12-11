Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: TİSK elini taşın altına koymalı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda asgari ücrete ilişkin önemi bir açıklama yaptı. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısına değinen Erdoğan, "TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok" dedi.

11.12.2025
11.12.2025
, 29. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olmasının kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Erdoğan, "Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir" diye konuştu. Enflasyonda nihai hedefleri olan tek haneli oranlara da mutlaka ulaşacaklarını söyleyen Erdoğan, Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısı yapacağını hatırlattı. Asgari ücret konusunda TİSK'e çağrıda bulunan Erdoğan, "TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok" ifadelerini kullandı.

"TİSK AİLESİ İHRACATA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlikte mümkün anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TİSK ailesi ihracata çok önemli katkılar sunuyor. TİSK çatısı altında hazırlanan raporlar, yayınlar, belgeler önemlidir. TİSK'in icraat odaklı ve gerçekçi bir yaklaşımla hareket ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: TİSK elini taşın altına koymalı

ASGARİ ÜCRET MESAJI

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil ve hakkaniyetli olması bizim için vazgeçilmezdir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalettir. Yarın asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: TİSK elini taşın altına koymalı

"İHRACATIMIZI 270 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

Dış politikada sözü tavrı dikkatle takip edilen bit 'yi sabırla hep birlikte inşa ettik. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık 270 milyar doların üzerine çıkardık. Milli gelirimiz 1 buçuk trilyon doları aşmış bulunuyoruz. Deprem felaketine rağmen bunları başardık. MB rezervlerimiz güçlenirken ülke risk primimiz düşüyopr. Kasım ayında gelen enflasyon doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor. Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli rakamlara mutlaka ulaşacağız"

