Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

Türk futbol kamuoyunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmaları giderek genişlerken, hem futbol dünyasından hem de kamu kurumlarından çok sayıda isim gözaltına alındı ve tutuklandı. Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gibi Süper Lig futbolcularının cezaevine gönderilmesinin ardından, yaşanan gelişmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da müdahil oldu. Cumhurbaşkanı’nın kurmaylarına verdiği mesaj, operasyonların süreceğinin sinyalini taşıyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'
Türk spor dünyasını ayağa kaldıran bahis skandalı, her geçen gün daha büyük bir yapıya işaret ederken hem futbolcular, hem hakemler, hem de kamu personelinin adının karıştığı geniş kapsamlı soruşturma Türkiye’nin bir numaralı gündemi hâline geldi. Sürecin büyümesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , MYK toplantısında konuyla ilgili net bir talimat vererek “Bu işin kökünü kurutacağız” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

"BU KONU SİYASET ÜSTÜDÜR"

Hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, dosyası gündemin ilk sıralarında yer aldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak’ın haberine göre, sanal kumar ve yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplumda oluşturduğu tahribattan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek net bir talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

Erdoğan’ın, “Bu işin kökünü kurutacağız. Aile yapımıza ve toplumsal düzenimize tehdit oluşturan hiçbir girişime izin vermeyiz. Bu konu siyaset üstüdür, bir milli güvenlik meselesidir” sözleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, parti yönetiminden kabine üyelerine kadar herkesin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve “Bu meseleyi çözün” diyerek sürecin kararlılıkla yürütülmesini istedi.

MYK SONRASI AÇIKLAMA: EYLEM PLANI HAZIR

Toplantının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın bahis ve sanal kumar konularındaki hassasiyetini bir kez daha MYK’ya aktardığını söyledi. Çelik, ilgili bakanların konuyu yakından takip etmekle görevlendirildiğini, partideki tüm birimlere de “tavizsiz mücadele” talimatının iletildiğini belirtti. Çelik, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca bir suç konusu değil, aynı zamanda “toplumsal çürüme ve milli güvenlik sorunu” olduğunu ifade ederek, MYK’da bu doğrultuda kapsamlı bir eylem planı oluşturulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

KULU ADLİYESİ’NDEKİ ZİMMET SKANDALI DA BAHİS DOSYASINA BAĞLANDI

Soruşturmanın yalnızca spor camiasını değil, farklı kurumları da kapsadığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Konya’nın Kulu ilçesindeki adliyede görev yapan Ayşe Selvi isimli katip, zimmetine geçirdiği 6,5 milyon TL nedeniyle tutuklanmıştı. İfadesinde suçunu kabul eden Selvi’nin, söz konusu parayı kripto borsasında ve sanal bahis sitelerinde kaybettiğini söylemesi, soruşturmanın kapsamının genişlemesinde etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

BAHİS SKANDALI NASIL ORTAYA ÇIKTI? ADIM ADIM SÜREÇ

Türkiye’nin haftalardır konuştuğu bahis skandalı, 27 Ekim 2025’te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı çarpıcı açıklamayla ortaya çıkmıştı. Hacıosmanoğlu, toplam 571 profesyonel hakemin 371’inin bahis şirketlerinde hesabı bulunduğunu, bu isimlerden 152 hakemin aktif şekilde maçlara bahis oynadığını duyurmuştu. Bazı hakemlerin son beş yılda 10 binin üzerinde, birinin ise 18.227 kez bahis işlemi yaptığı tespit edilmişti. Bu açıklamaların ardından 149 ve yardımcı hakemin görevine son verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

FUTBOLCU VE YÖNETİCİLERE GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Sürecin ilerlemesiyle birlikte hakemlerle sınırlı kalmayan soruşturma, futbolculara, yöneticilere ve yorumcu bazı isimlere kadar uzandı. Farklı liglerden 1.024 futbolcunun lisansı askıya alındı; bazı oyuncular ise doğrudan disiplin cezaları aldı. Kesinleşen cezalar arasında: Metehan Baltacı (Galatasaray): 9 ay, Eren Elmalı (Galatasaray): 45 gün, Alassane Ndao (Konyaspor): 12 ay men cezaları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

Emniyet ve savcılık tarafından yürütülen operasyonlarda, futbolcular, kulüp başkanları ve yorumcuların da aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu isimlerden Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak dahil 20 kişi tutuklandı. Sağlık durumundan dolayı Ahmet Çakar için verilen gözaltı kararı ise uygulanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

TFF’DEN YENİ DALGA: 22 HAKEM VE 27 FUTBOLCU PFDK’DA

TFF, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 22 hakem ve 27 futbolcuyu daha yasa dışı bahis gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini duyurdu.

PFDK’ye sevk edilen 27 futbolcu arasında şunlar yer alıyor:
Abdulcebrail Akbulut, Ahmed Kağan Gürbüz, Arif Rışvanoğlu, Berat Badak, Berke Çelik, Bilal Güven, Buğra Çiçek, Burak Tolunay Sekin, Cengiz Alp Köseer, Emin Kaan Arslan, Emin Yakup Oktay, Emirhan Sefa Öz, Emre Nizam, Gökdeniz Bayrakdar, Hüseyin Emir İkiz, Kaan Mert Vardar, Kerem Yorulmaz, Mehmet Mustafa Çolak, Ömer Faruk Çalışkan, Ramazan Karakurt, Taha Batuhan Yayıkcı, Tarık Yusuf Karakaya, Tuğra Aygün Ergün, Ulaş Oktay Yıldız, Yasin Başaytaç, Yusuf Sertkaya, Yusuf Tursun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'

Disipline sevk edilen hakemler ise şöyle:

Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu, Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer, Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna, Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan, Yiğit Çam.

Öte yandan, PFDK’nın verdiği cezaları kabul eden 82 hakem, itirazları reddedilen 67 hakemle birlikte kariyerlerini noktalamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beni çok üzdü' deyip talimat verdi! 'Bu işin kökünü kurutacağız'
