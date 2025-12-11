Nobel Ödüllü Venezuelalı muhalefet lideri Machado gizlice Norveç'e geldi: Film gibi kaçış

Aylardır saklanan Nobel Barış Ödüllü Venezuelalı muhalif lider Mara Corina Machado, seyahat yasağına rağmen Norveç'e geldi. Machado, Nobel Barış Ödülü töreninin gerçekleştirildiği başkent Oslo'da bulunan Grand Hotel önünde kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle 16 aydır saklanan ve kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Maria Corina Machado, otelin balkonuna çıkarak destekçilerine el salladı ve Venezuela bayrakları sallayan kalabalıkla birlikte milli marşını söyledi. Daha sonra kalabalığın yanına inen muhalif lider Machado, bariyerlerin üstünden atlayarak, destekçilerinin elini sıktı.

''16 AYDAN FAZLADIR KİMSEYE SARILAMADIM''

İngiliz haber kanalı BBC'ye röportaj veren Mara Corina Machado, "Nobel Barış Ödülü'nü almak için Norveç'e seyahat ederek aldığı riskleri tam olarak bildiğini" söyledi. Machado, "16 aydan fazla bir süredir kimseye sarılamadım ya da dokunamadım. Birkaç saat içinde en çok sevdiğim insanları görebildim, onlara dokunabildim, birlikte ağlayıp dua edebildik" dedi.

MADURO'YA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi için sert ifadeler kullanan muhalif lider, "Bu rejimi sıradan bir diktatörlük olarak değil, bir suç yapısı olarak ele almamız gerekiyor" şeklinde konuşarak, Maduro hükümetini uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerini finanse edilmekle suçladı. Uluslararası topluma çağrı yapan Mara Corina Machado, Venezuela'nın "bu suç kaynaklarının girişlerini kesmesine" yardımcı olması yönündeki çağrılarını yineledi.

''HALKA SAVAŞ İLAN EDEN MADURO'YDU''

Machado, kendisinin ve ekibinin Venezuela'da bir hükümet kurmaya hazır olduklarını ve Maduro'nun ekibiyle barışçıl bir geçişi planlamak için masaya oturmayı teklif ettiğini, ancak "bunun reddedildiğini" söyledi. Muhalefet lideri, "Biz savaş istemedik, onu aramadık. Venezuelalı halka savaş ilan eden Maduro'ydu. Onlar benim bir terörist olduğumu ve hayatımın geri kalanını hapiste geçirmem gerektiğini söylüyorlar ve beni arıyorlar. Yani bugün, bu şartlar altında Venezuela'dan ayrılmak çok, çok tehlikeli. Bugün sadece şunu söylemek istiyorum ki Oslo'ya varmam için hayatlarını riske atan birçok erkek ve kadın sayesinde buradayım" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ'E NASIL GELDİ?

Wall Street Journal’ın haberine göre Machado, Venezuela’dan ayrılmak için kılık değiştirerek en az 10 askeri kontrol noktasından geçti. Ülkeyi ise bir balıkçı köyünden kalkan küçük bir ahşap balıkçı teknesiyle terk etti.

Operasyonun iki ay süren planlamayla yürütüldüğü, Venezuela’da insanları kaçırılmaktan koruyan bir yeraltı ağının ve ABD’nin de süreçte rol aldığı belirtildi.

Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes, Machado’nun Oslo’ya ulaşmasını “aşırı tehlikeli bir durumun başarıyla aşılması” olarak tanımladı.

MARIA CORINA MACHADO KİMDİR?

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti.

'TUTUKLANMA VE ÖLDÜRÜLME RİSKİ'

2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

ARACINA ATEŞ EDİLMİŞTİ

Bu yıl ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti. Maduro hükümeti, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalefet liderinin Oslo'ya gitmesi durumunda Machado'yu bir kaçak olarak damgalayacaklarını bildirmişti. Norveç'in başkenti Oslo'daki Belediye Sarayı'nda dün düzenlenen 2025 Nobel Barış Ödülü töreninde Machado'nun ödülünü kızı Ana Corina Sosa Machado almıştı.